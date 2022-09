कामां की दंगल कुश्ती जहां पहलवान ही नहीं दर्शक भी होते हैं ‘चित’!

कुछ दिन तो गुजारिए कामां में...। शायद ही आपको कुछ दिनों का इंतजार करना पड़े, इस धरती पर सिर्फ पैर रखते ही आप रोमांच से भर जाएंगे। शताब्दियों से यहां चली आ रही दंगल कुश्ती का बेजोड़ नमूना आपको वाओ कहने को एक बार को राजी कर ही लेगा।

भरतपुर Published: September 04, 2022 04:53:24 pm

-राजस्थान का प्रसिद्ध भोजन थाली परिक्रमा मेला महोत्सव

-भरतपुर के कामां में हुई दंगल कुश्ती ने दिलों में बनाई जगह

भरतपुर. भरतपुर-अलवर की सीमा पर बसा मेवाती कस्बा कामां...। वर्षों से यहां लगने वाले दांव पेच के लिए यह बेहद विख्यात है। कामां के भोजनथाली परिक्रमा मेला में रविवार को हुई दंगल कुश्ती ने अखाड़े में पहलवानों को ही चित नहीं किया, ब्लकि यहां हुजूम में पहुचने वाले दर्शक भी विहंगम दृश्य को देख हैरान थे।

पिछले कई दशकों से भारत में दंगल कुश्ती काफी प्रसिद्ध है। दंगल कुश्ती खेल जितना देखने में रोचक और लुभावना लगता है, उतना ही ये मुश्किल होता है। इसी कारण से देश के कई इलाकों से यह प्राय लुप्त हो चुका है लेकिन राजस्थान समेत कुछ दूसरे राज्यों में यह अभी भी आकर्षण का केन्द्र हैं।

इसी कड़ी में कामां में रविवार को भोजन थाली परिक्रमा मेला महोत्सव के दौरान हुई दंगल कुश्ती में लोगों का हुजूम उमड़ा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लाइव देखने वालों को विश्वास नहीं था। 30 से 40 हजार लोग कुश्ती को देखने पहुंचे थे।

बतादें कामां के भोजनथाली परिक्रमा मेला महोत्सव में शनिवार को कामां कोट ऊपर स्थित स्टेडियम में हुए विराट कुश्ती दंगल का फाइनल मुकाबला भारत केसरी उमेश पहलवान व चण्ड़ीगढ़ के मोहित पहलवान के बीच हुआ। जिसमें भारत केसरी उमेश पहलवान ने दो मिनट का समय लेकर मोहित पहलवान को चारो कौने चित कर एक लाख इक्यावन हजार रूपए व चांदी की गुर्ज पर कब्जा किया।

इसके अलावा स्पेशल कुश्ती में एक लाख इक्यावन हजार रूपए की नासिर पहलवान उटावड़ व विक्की पहलवान दिल्ली के माध्य हुई। जिसमें नासिर पहलवान ने विक्की पहलवान को पटकनी देकर एक लाख इक्यावन हजार रूपए का नगद पुरूस्कार जीता। वहीं मुबारिक पहलवन सोहना व कुलदीप पहलवान दिल्ली के बीच एक लाख रूपए की कुश्ती कराई गई, जिसमें मुबारिक पहलवान विजयी रहा। इसके अलावा 71 हजार रूपए की कुश्ती समसाद पहलवान मुडाका और कृष्णा पहलवान गुरू हनुमान अखाड़ा दिल्ली के बीच हुई। जिसमें समसाद पहलवान विजयी रहा। इसके अलावा अमित पहलवान रोहतक व मोहित फोगाट पहलवान के बीच इक्यावन हजार रूपए की कुश्ती हुई। जिसमें मोहित पहलवान विजयी रहा। नगर पालिका की ओर से करीब 70 कुश्तियां कराई गईं। पढ़ना जारी रखे

