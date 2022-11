जान लीजिए कहां बन रहा है देश का अनोखा स्प्रिचुअल पार्क जहां एक साथ होगी पूजा, इबादत, अरदास और प्रार्थना

अ+ अ- भरतपुरPublished: Nov 21, 2022 05:04:13 pm Submitted by: Gaurav Saxena

सेवा का दूसरा नाम बन चुके भरतपुर के ‘अपना घर’ में एक हजार ‘प्रभुजी’ यहां आध्यात्मिक कार्यक्रम एवं पूजा-अर्चना कर सकेंगे। साथ ही अलग-अलग कुटिया भी होंगी, जिनमें अपने धर्म के अनुसार साधना की जा सकेगी।

Know where the country's unique spiritual park is being built where worship, worship, prayers and prayers will be held together...

-कुटियाओं में होगी अपने धर्म के अनुसार साधना

-08 हजार वर्ग फुट में बन रहा भवन

-एक हजार व्यक्ति एक साथ कर सकेंगे अध्यात्मिक कार्यक्रम



भरतपुर . सेवा का दूसरा नाम बन चुके भरतपुर के ‘अपना घर’ (Apna Ghar) में अब पूजा, इबादत, अरदास और प्रार्थना एक साथ होंगी। एक हजार ‘प्रभुजी’ यहां आध्यात्मिक कार्यक्रम एवं पूजा-अर्चना कर सकेंगे। साथ ही अलग-अलग कुटिया भी होंगी, जिनमें अपने धर्म के अनुसार साधना की जा सकेगी।

अपना घर आश्रम के प्रभु प्रकल्प में स्प्रिचुअल (आध्यात्मिक) पार्क (Spritual Park) का निर्माण किया जा रहा है। यह पार्क 100 फुट व्यास के अष्ट कोण में 8000 वर्ग फुट में बनेगा। खास बात यह है कि इसके मध्य में कोई पिलर या खंभा नहीं होगा। इसमें एक साथ 1000 व्यक्ति आध्यात्मिक कार्यक्रम कर सकेंगे। यह पफ स्टे्रक्चर से बनेगा, जिसके चारों ओर नवग्रह वाटिका, औषधीय व फलदार पौधे होंगे। उन्हीं पौधों के मध्य आठों कोणों पर आठ साधना कुटिया बनेंगी। इस पार्क पर कुल निर्माण खर्च एक करोड़ बीस लाख रुपए आएगा। इसका निर्माण 2 माह में पूर्ण होना प्रस्तावित है। यह स्प्रिचुअल पार्क विशेष रूप से प्रभुजनों के लिए निर्मित किया जा रहा है। इस पार्क में सभी प्रभुजन एक ही स्थान पर पूजा, प्रार्थना, हवन, शबद-कीर्तन एवं नमाज आदि कर सकेंगे। इसके लिए भारत में पाए जाने वाले हिन्दू धर्म के साथ इस्लाम, जैन, सिख, ईसाई एवं बौद्ध धर्म के प्रतीक, भगवान एवं संस्थापकों की 2-2 फुट की वॉल टाइल्स पर लगे होंगे। इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत साधना के लिए भी अलग-अलग आठ कुटिया बनी होंगी। यह स्प्रिचुअल केन्द्र कुटियाएं एवं बगीचा सभी साठ हजार वर्ग फुट क्षेत्रफल में होगा, जिसमें प्रभुजनों के अतिरिक्त आध्यात्मिक जन भी यहां आकर सेवा के साथ साधना भी कर सकेंगे। यह एक ऐसा केन्द्र होगा, जहां पर भारत का कोई भी नागरिक किसी भी पद्धति से साधना कर सकेगा। इस पार्क में प्रभुजनों को सुकून के साथ रोगों के उपचार में भी मदद मिलेगी। यहां प्राकृतिक वातावरण होगा। इस स्प्रिच्वल पार्क का निर्माण गोपाल सुल्तानिया परिवार रायपुर छत्तीसगढ़ के सहयोग से कराया जा रहा है। रविवार को स्प्रिच्वल पार्क का निर्माण का शुभारम्भ उद्योगपति गोपाल सुल्तानिया के कर कमलों से किया गया।

धार्मिक स्वतंत्रता देने की पहल

अपना घर के संस्थापक डॉ. बी.एम. भारद्वाज बताते हैं कि अपना घर में सभी धर्मों के लोग रहते हैं। ऐसे लोगों को धार्मिक स्वतंत्रता देने के लिए यह पहल की गई है। वजह, धर्म से जुड़े लोग महज धर्म की बात करते हैं, लेकि अध्यात्म सभी धर्मों को जोडऩे वाला है। इसकी नींव रख दी गई है, जो एक जनवरी को शुरू हो जाएगा। यहां भजन, कीर्तन, हवन, यज्ञ, शबद-कीर्तन और प्रार्थना होंगी। खास बात यह है कि यह पार्क पफ पैनल स्ट्रक्चर का बनेगा। इसका काम दिल्ली की एक कंपनी कर रही है।

एक हजार लोगों को हवा देगा एक पंखा

अपना घर में बनने वाले इस पार्क में एक हजार लोगों के एक साथ बैठने की क्षमता होगी। खास बात यह है कि इसमें लोगों को हवा देने के लिए महज एक ही पंखा होगा। इस पंखे की पंखुडिय़ां 24 फीट की हैं, जो करीब 17 से 18 हजार क्वीविक फीट में हवा देता है। इसकी बिजली खपत तीन पंखों के बराबर होगी, लेकिन यह 100 पंखों के बराबर हवा देगी। इस पंखे को एलवीएस के नाम से जाना जाता है।