दुल्हन की तरह सजा शहर...जानें देश में दिवाली से पहले कहां हुई जगमग

दिवाली पर देशभर से जगमग शहरों की तस्वीरें सोशल मीडिया और दूसरे प्लेटफॉर्मो पर दिखाई पड़ती हैं। लेकिन राजस्थान के भरतपुर में ये नजारे एक माह पहले ही दिखाई दिए।

भरतपुर Published: September 10, 2022 05:51:48 pm

-भरतपुर में मनाया 32वां गणेश महोत्सव

-गणेश विसर्जन के दौरान गजानन को विदाई देने के लिए पूरा शहर उमड़ पड़ा

भरतपुर. दिवाली (Diwali) पर देशभर से जगमग शहरों की तस्वीरें सोशल मीडिया और दूसरे प्लेटफॉर्मो पर दिखाई पड़ती हंै। लेकिन राजस्थान के भरतपुर(bharatpur) में ये नजारे एक माह पहले ही दिखाई दिए। मौका था गणपति विसर्जन का।

जहां अन्नत चतुर्दशी पर एक ओर मुम्बई के लाल बाग के राजा की सवारी ने देशभर का ध्यान आकर्षित किया वहीं राजस्थान (Rajasthan) के भरतपुर में विसर्जन के लिए निकाली शोभायात्रा ने भी सबको दिवाना बना लिया।

श्री बजरंग सेवक ट्रस्ट की ओर से किए जा रहे 32वें गणेश महोत्सव के तहत शहर के मुख्य बाजारों में होकर भगवान गणेश की निकाली गई। इस मौके पर जगह-जगह भगवान गणेश की प्रतिमा का पूजन एवं स्वागत किया गया।

भगवान गणेश की शोभायात्रा सोमवार की शाम करीब छह बजे कला मंदिर स्कूल से पूजा अर्चना के साथ शुरू हुई। इस शोभा यात्रा के स्वागत के लिए बाजारों को रंग बिरंगी रोशनी एवं आकर्षक तरीकों से दुल्हन की तरह सजाया गया और दो दर्जन सें अधिक स्थानों पर तोरण द्वार बनाकर भगवान की आरती उतारी तथा प्रसादी का वितरण किया गया।

शोभायात्रा में जयपुर के जिया बैण्ड के बैण्ड वादक भगवान गणेश का गुणगान करते चल रहे थे। शोभायात्रा में गणेश जी के डोले के साथ आगरा के कलाकारों ने की गई।

स्वागत के लिए तोरण द्वार बनाकर मीठे पानी की प्याऊ व प्रसाद वितरण किया गया। करीब दो दर्जन से अधिक स्थानों पर प्रसाद वितरण के लिए लंगर लगाए गये थे। शोभायात्रा से पूरा शहर ही गणेशमय नजर आ रहा था।

मीडिया प्रभारी प्रकाश मोहन गुप्ता ने बताया कि शोभा यात्रा मथुरा गेट, चौबुर्जा, गंगामंदिर, जामा मस्जिद, लक्ष्मण मंदिर, कोतवाली, होती हुई कुम्हेर गेट पहुंची। कुम्हेर गेट से श्री गणेश जी की प्रतिमा को सभी सदस्य ब्रहमचारी जी की बगीची ले गये जहां विधि-विधान एवं पूजा अर्चना के साथ कुण्ड में देर रात्रि इसका विसर्जन किया गया। इससे पूर्व अटलबंद स्थित गणेश मंदिर पर श्रीसत्यनारायण कथा एवं हवन का आयोजन हुआ। पढ़ना जारी रखे

