BHARATPUR NEWS : जिस कृष्णा को पारदी गैंग का मुखिया बताकर पकड़ा उसे ही कोर्ट ने माना बेकसूर

भरतपुर. Police Krishna caught as the head of Pardi gang, the court considered him innocent पुलिस ने जिस कृष्णा उर्फ परमार उर्फ वंदना को पारदी गैंग का मुखिया बताकर वाहवाही लूटी थी वह इस प्रकरण में निर्दोष निकला है।