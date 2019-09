BHARATPUR NEWS : पंद्रह मिनट तक दो भारत केसरी के बीच चला मल्लयुद्ध, सांस थामे देखते रहे सैकड़ों दर्शक

रुदावल(भरतपुर). Last wrestling Equal between Ajay Sohna and Vikram Noidha क्षेत्र के गांव डुमरिया में बुधवार को आयोजित सिद्ध बाबा मेले में देर शाम तक चले कुश्ती दंगल में एक लाख रुए इनामी आखिरी कुश्ती बराबरी पर रही।