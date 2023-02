इंसान अपने लिए कर रहा इंतजाम, पक्षी सिर्फ बता पा रहे पसंद-नापसंद

भरतपुरPublished: Feb 02, 2023 04:28:36 pm Submitted by: Gaurav Saxena

कहने को तो घना के कुल 29 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में से साढ़े आठ स्क्वायर किमी में वेटलैंड हैं, लेकिन आलम यह है कि यह वेटलैंड गर्मी नहीं झेल पाते।

इंसान अपने लिए कर रहा इंतजाम, पक्षी सिर्फ बता पा रहे पसंद-नापसंद

Man is making arrangements for himself, birds are only able to tell likes and dislikes -गर्मी आते-आते सूखने के कगार पर पहुंच जाते हैं घना स्थित वेटलैंड

-वेटलैंड कम होने की वजह से पक्षियों की संख्या लगातार हो रही कम

-घना के कुल 29 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में से साढ़े आठ स्क्वायर किमी में वेटलैंड