अब मेडिकोज को एमबीबीएस की पढ़ाई से पूर्व पढ़ाया जाएगा चिकित्सा क्षेत्र की नैतिकता का पाठ!

भरतपुर. MCI's new curriculum will be implemented from August 2019 अब मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस की पढ़ाई से पूर्व मेडिकोज को चिकित्सा क्षेत्र की नैतिकता (Medical Ethics) का पाठ पढ़ाया जाएगा।