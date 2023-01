सुबह वीकेंड की, समय 10 बजे...जब एकाएक देश-दुनियां की रडार पर आ गया भरतपुर

Morning of the weekend, time 10 o'clock... Bharatpur suddenly came on the radar of the country and the world.

शनिवार सुबह 10 बजे क्रैश हुआ फाइटर प्लेन सुखोई 30 ने भरतपुर को जानने को मजबूर कर दिया। घटना स्थल के बारे में जानकारी जुटाई जाने लगी।

-विंग्स टूटने से क्रैश सुखोई 30 भरतपुर में जा गिरा

-जिसके बाद से भरतपुर की जानकारी जानने में जुटे लोग

भरतपुर. शनिवार सामान्य था। कोई खेती के काम में जुटा था तो कोई पशुओं की देखभाल कर रहा था। अचानक गांव के पास एक विमान बहुत नीचे से उड़ता दिखा तो ग्रामीण कौतूहलवश उसे देखने लगे। लोगों की नजरें उठी ही थीं कि विमान तेजी से नीचे गिरा और धमाके की आवाज ने गांव में एकबारगी चीख-पुकार मचा दी। लोगों ने अपने पशुओं को खोलकर भगा दिया और खुद गांव से बाहर की ओर दौड़ पड़े। कोई समझ ही नहीं सका कि यह क्या हुआ। धूल का गुबार थमा तो लोग डरते-डरते विमान के पास पहुंचे। विमान जल रहा तो यह सूचना भी आग की माफिक फैली। हर कोई घटनास्थल की ओर दौड़ता नजर आया। आंखों देखी बयां करने वाला राजस्थान (Rajasthan) का भरतपुर (Bharatpur) एकाएक देश-दुनियां की रडार पर आ गया। शनिवार सुबह 10 बजे क्रैश हुआ फाइटर प्लेन सुखोई 30 (sukhoi 30) ने भरतपुर को जानने को मजबूर कर दिया। घटना स्थल के बारे में जानकारी जुटाई जाने लगी। और इसके साथ ही सोशल मीडिया व्यस्त रहने लगा।