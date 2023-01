पक्षियों की नगरी में अब डेस्टिनेशन wedding की चहचहाट

Published: Jan 21, 2023

शादी को यादगार बनाने के लिए डेस्टिनेशन wedding के रूप में जयपुर, जोधपुर और उदयपुर के बाद राजस्थान में अब बर्ड सिटी भरतपुर को पहली पसंद बनाया जा रहा है।

Now destination wedding in the city of birds

-जयपुर, जोधपुर, उदयपुर के बाद अब भरतपुर बन रहा डेस्टिनेशन वेङ्क्षडग के लिए फस्र्ट च्वॉइस

-हैरिटेज साइट््स और घना पक्षी विहार बन रही चुनाव की वजह

कोरोनाकाल के बाद ठप होटल इंडस्ट्री को मिला बूस्टर डोज

गौरव सक्सैना

भरतपुर. शादी को यादगार बनाने के लिए डेस्टिनेशन wedding के रूप में जयपुर, जोधपुर और उदयपुर के बाद राजस्थान में अब बर्ड सिटी भरतपुर को पहली पसंद बनाया जा रहा है। इधर बृज क्षेत्र के मथुरा-वृंदावन का साथ इस काम में भरपूर मदद कर रहा है। होटल्स व्यवसाय के मुताबिक डेस्टिनेशन wedding के लिए यहां के हैरिटेज और बड़े होटल में सालभर की बुङ्क्षकग की जा रही हैं।