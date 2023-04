अब गांवों में भी दाल, सब्जी, रोटी, आचार...एक दाम 8 रुपए

भरतपुरPublished: Apr 17, 2023 05:31:54 pm Submitted by: Gaurav Saxena

Now pulses, vegetables, roti, pickles in the villages too... a price of 8 rupees

-ग्रामीण भी कर सकेंगे 8 रुपए में भरपेट भोजन, जिले के 31 गांवों में जल्द शुरू होगी इंदिरा रसोई

भरतपुर. अब गांवों में भी लोगों को 8 रुपए में सस्ता और पौष्टिक खाना उपलब्ध होगा। राज्य सरकार की शहर-कस्बों की तरह गांवों में भी इंदिरा रसोई शुरू करने की घोषणा के तहत भरतपुर जिले के 31 गांवों में यह सुविधा जल्द मिल सकेगी। इंदिरा रसोई योजना के तहत ग्रामीणों को दिन और रात 8 रुपए में पेटभर भोजन की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। अब तक यह योजना राजस्थान के शहरों में संचालित की गई थी। योजना की सफलता को देखते हुए अब इसे गांवों में भी शुरू किया जा रहा है।