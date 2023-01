अब तो पार्ट टाइम तक नहीं कर पा रहे सूर्यनारायण!

भरतपुरPublished: Jan 25, 2023 05:09:16 pm Submitted by: Gaurav Saxena

अब तो पार्ट टाइम तक नहीं कर पा रहे सूर्यनारायण!

-आसमान से नहीं हट पा रहे बादल

-मेघगर्जन के बीच बनेगा गणतंत्र दिवस समारोह

-मावठ से किसानों को ज्यादा उम्मीद

भरतपुर. पिछले कई दिनों से आसमां मेें छाए बादल (cloud) हटने का नाम नहीं ले रहे हैं। लोग मौसम (weather) के खुलने का इंतजार कर रहे हैं। बादलों से घिरा आसमान अच्छी मावठ के संकेत कर रहा है।