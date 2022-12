अब शो ऑन...! कोहरा, शीतलहर, ठिठुरन

भरतपुरPublished: Dec 21, 2022 05:15:47 pm Submitted by: Gaurav Saxena

घने कोहरे के चलते हाईवे पर कम दृश्यता वाहन चालकों के लिए परेशानी बनती जा रही है। रात को भरतपुर से आगरा, भरतपुर से मथुरा जाने वाली सडक़ों पर रात 12 बजे के बाद शून्य दृश्यता रही।

Now the show is on...! fog, cold wave, chill -तापमान गिरने के साथ ब्रज अंचल में बढ़ी सर्दी

-जीरो विजिबिलटी बढ़ा रही परेशानी

भरतपुर. अब धीरे-धीरे सर्दी बढऩे लगी है। न्यूनतम एवं अधिकतम तामपान गिरने के साथ ही शीतलहरों के बढऩे से एक-दो दिन बाद सर्दी बढऩे की संभावना है। हालांकि मंगलवार का तापमान सोमवार की तुलना में ज्यादा रहा, लेकिन एक-दो दिन में तापमान गिरने की संभावना व्यक्त की गई है। बुधवार को भरतपुर का न्यूनतम तापमान 8.5 डिग्री सेल्सियस एवं अधिकतम तापमान 20.2 डिग्री दर्ज किया गया, जो सोमवार की तुलना में ज्यादा रहा।