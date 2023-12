Deeg News : थानाधिकारी का महिला के साथ आपत्तिजनक फोटो वायरल, पुलिस मुख्यालय ने पद से किया बर्खास्त

भरतपुरPublished: Dec 31, 2023 03:43:36 pm Submitted by: जमील खान

SHO Dismissed From Service For Objectionable Photo With Woman : जयपुर/डीग। महिला के साथ आपत्तिजनक फोटो वायरल मामले में थानाधिकारी को आज टर्मिनेट कर दिया गया है। डीग जिले के कैथवाड़ा थाने पर तैनात रहे थानाधिकारी कमरुद्दीन को टर्मिनेट कर दिया गया है। थानाधिकारी कमरुद्दीन का एक महिला के साथ आपत्ति जनक स्थिति में फोटो वायरल हुआ था। जिसके बाद इस मामले की जांच हुई।

