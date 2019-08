BHARATPUR NEWS : सम्भाग के मरीजों को आरबीएम अस्पताल में जल्द मिलेगी नई सुविधा, चिकित्सा राज्यमंत्री डॉ. सुभाष गर्ग ने दिए निर्देश

भरतपुर. Patients of division will soon get new facility in RBM Hospital मेडिकल कॉलेज भरतपुर (MEDICAL COLLEGE BHARATPUR) के सम्बद्ध आरबीएम अस्पताल (RBM Hospital) में जल्द ही एमआरआई व अन्य महत्वपूर्ण जांच पीपीपी मोड पर शुरू होंगी।