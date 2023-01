खेत में पानी डालने के लिए ले जा रहा था पाइप...झगड़ पड़े, पांच के टूटे हाथ-पांव

Pipe was being taken to pour water in the field, there was a fight, broken arms and legs of five

आज के इस युग में साल दो हजार तेइस में भी लोग समझाइश करने के बजाए छोटी बातों में उलझ कर हिंसक तक हो रहे हैं, एक दूसरे की जान लेने के लिए ऊतारू हो रहे हैं।

-पानी का पाइप लाइन डालने को लेकर दो पक्षों में झगडा, पांच जने घायल

-आपस में तनाव, मामला पहुंचा पुलिस थाने

भरतपुर. व्यक्ति पानी का बुलबुला मात्र है...कोरोनाकाल में चुटकियों में जान गंवाते सबने देखा लेकिन सबक कम ने ही लिया। आज के इस युग में साल दो हजार तेइस में भी लोग समझाइश करने के बजाए छोटी बातों में उलझ कर हिंसक तक हो रहे हैं, एक दूसरे की जान लेने के लिए ऊतारू हो रहे हैं।