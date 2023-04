जहरीला पानी, बदबू बीती बातें...अब घनघोर हरियाली और होगा सैरसपाटा

भरतपुरPublished: Apr 19, 2023 04:56:02 pm Submitted by: Gaurav Saxena

Poisonous water, the stench of the past... now there will be dense greenery and picnics

जिस तरफ देखते भी नहीं, वहां से नहीं हटेगी नजर!

जहरीला पानी, बदबू बीती बातें...अब घनघोर हरियाली और होगा सैरसपाटा



-हीरादास का कुण्डा व सेवर स्थित कुण्ड का होगा जीर्णोद्धार

-5 करोड़ रुपए से होंगे निर्माण व सुधार कार्य

-कुण्डों में चलेगे फब्बारे, बनेंगे फुटपाथ

भरतपुर. शहर के दो बड़े पुराने कुण्डों का अमृता-2 योजना के तहत कायाकल्प होगा। आसपास के घरों के सेफ्टी टैंक बन चुए इन कुण्ड की 4.98 करोड़ रुपए की राशि से जीर्णोद्धार के बाद तस्वीर बदल जाएगी। कुण्ड के चारों तरफ फुटपाथ बनाए जाएंगे। फब्बारे लगा और हरियाली कर कुण्ड को रमणीय स्थलों का रूप दिए जाएंगे।