Bharatpur New : भरतपुर के इस महाविद्यालय के प्रोफेसर भी मारते हैं बंक!

भरतपुर. Professor of this College of Bharatpur also hit the bank! एमएसजे कॉलेज (MSJ COLLEGE BHARATPU) में 1 जुलाई 2019 से कक्षाएं शुरू हो गईं लेकिन हकीकत में स्नातक प्रथम वर्ष की कई कक्षाओं में कई शिक्षक विद्यार्थियों को पढ़ाने नहीं पहुंच रहे। कॉलेज के कई सहायक/सह आचार्य कक्षाओं से बंक मार रहे हैं।