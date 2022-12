बाकायदा रोडमैप भी, घर-घर आमंत्रण भी...नहीं देखी होगी ऐसी अनोखी परिक्रमा

Proper roadmap as well as door-to-door invitation... would not have seen such a unique parikrama

ऐसा नहीं है कि भारत जोड़ो यात्रा और जन आक्रोश यात्रा ही सुर्खियां बटोर रही हैं, भरतपुर की पट्या परिक्रमा ने एकाएक लोगों का ध्यान खींचा है।

-शहर के परकोटे के सैंकड़ों परिवारों ने मांगे पट्टे

-गांधीवादी तरीके से ध्यान किया आकर्षित

भरतपुर. शहर में मंदिर-मस्जिदों में पूजा और इबादत के साथ शुरू हुई अनोखी परिक्रमा में सैंकड़ों महिलाओं ने गांधीवादी तरीके से सडक़ पर लेटकर भाग लिया। शहर (bharatpur city) के कच्चे परकोटे के सैंकड़ों परिवारों ने पट्टे देने की मांग पर सरकार का ध्यान आकर्षित किया।