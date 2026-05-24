24 मई 2026,

रविवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भरतपुर

Rajasthan Oil Crisis : राजस्थान में महंगे पेट्रोल-डीजल का मिला सस्ता फार्मूला, इलेक्ट्रिक वाहनों के दीवाने हुए लोग

Rajasthan Oil Crisis : राजस्थान में पेट्रोल की लगातार बढ़ती कीमतों ने आम परिवारों का बजट बिगाड़ना शुरू कर दिया है। राजस्थान में महंगे पेट्रोल-डीजल का सस्ता उपाय मिला। जानिए क्या?

2 min read
Google source verification

भरतपुर

image

Sanjay Kumar Srivastava

May 24, 2026

Rajasthan expensive petrol diesel finds cheaper solution people Crazy electric vehicles

भरतपुर. शोरूम में खड़े ईवी वाहन। फोटो पत्रिका व - AI

Rajasthan Oil Crisis : इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) को लेकर लोगों की सोच अब तेजी से बदल रही है। लंबे समय तक सरकार की सब्सिडी, पर्यावरण संरक्षण के संदेश और जागरूकता अभियानों के बावजूद जिस बदलाव की रफ्तार धीमी थी, उसे अब महंगे पेट्रोल ने अचानक तेज कर दिया है। पेट्रोल की लगातार बढ़ती कीमतों और अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की अस्थिरता ने आम परिवारों का बजट बिगाड़ना शुरू कर दिया है। ऐसे में अब लोग रोजमर्रा के सफर के लिए इलेक्ट्रिक स्कूटर और ईवी को बेहतर और सस्ता विकल्प मानने लगे हैं।

भरतपुर शहर में अब ईवी केवल पर्यावरण बचाने का माध्यम नहीं रह गया, बल्कि यह खर्च कम करने का व्यावहारिक उपाय बनता जा रहा है। खासकर मध्यमवर्गीय परिवारों में एक पेट्रोल वाहन के साथ कम से कम एक इलेक्ट्रिक वाहन रखने की सोच तेजी से बढ़ रही है।

चौपहिया ईवी एजेंसी संचालक सचिन गर्ग ने बताया कि पहले लोग पेट्रोल वाहन को ही जरूरत मानते थे, लेकिन अब ग्राहक ईवी के फायदे समझने लगे है। कम रनिंग कॉस्ट और कम मेंटेनेंस खर्च के कारण लोगों की रुचि लगातार बढ़ रही है। हालांकि ईवी के बढ़ते क्रेज के बीच चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर अब भी बड़ी चुनौती बना हुआ है। बड़े शहरों और हाउसिंग सोसायटियों में होम चार्जर लगाने, पार्किंग में अलग बिजली कनेक्शन लेने और सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन की कमी जैसी समस्याएं लोगों के सामने आ रही है। यही वजह है कि मांग बढ़ने के बावजूद कई लोग अभी पूरी तरह ईवी अपनाने से हिचक रहे है।

विशेषज्ञों का मानना है कि यदि सरकार सीएनजी की तर्ज पर पेट्रोल पंपों पर ईवी चार्जिंग स्टेशन उपलब्ध कराए तो आने वाले समय में इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग और तेजी से बढ़ सकता है।

चार साल में ईवी की बढ़त

वर्ष - दोपहिया - चौपहिया
2022-23 - 666 - 820
2023-24 - 473 - 3620
2024-25 - 939 - 5720
2025-26 - 1038 - 121
(नोट: आंकड़े परिवहन विभाग अनुसार)

ईंधन की बढ़‌ती कीमतों से लोग मजबूर

पेट्रोल-डीजल की कीमतों ने लोगों का रुझान ईवी वाहनों की ओर किया है। गत तीन वर्ष से लगातार ईवी दोपहिया और चौपहिया वाहनों में लगातार वृद्धि हो रही है। पर्यावरण संरक्षण की ओर ये लोगों का अच्छा रुझान है।
अभय मुद्गल, डीटीओ, भरतपुर

ये भी पढ़ें

Rajasthan Weather Update 24 May : राजस्थान के 4 जिलों में आज बदलेगा मौसम, अगले 4 दिन हीटवेव का अलर्ट
जयपुर
Weather Update Rajasthan some districts Weather change today next 4 day heatwave IMD Alert

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

24 May 2026 10:47 am

Hindi News / Rajasthan / Bharatpur / Rajasthan Oil Crisis : राजस्थान में महंगे पेट्रोल-डीजल का मिला सस्ता फार्मूला, इलेक्ट्रिक वाहनों के दीवाने हुए लोग

बड़ी खबरें

View All

भरतपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Bharatpur Police : भरतपुर पुलिस को सफलता, रंगदारी मांगने वाली गैंग गिरफ्तार, लंगड़ाते कोर्ट पहुंचा विनोद पथैना

Bharatpur police big success extortion gang arrested leader Vinod Pathena limps to court
भरतपुर

Rajasthan Government Jobs : सरकारी नौकरी के चक्कर में बने सफाईकर्मी, अब झाडू पकड़ने में आ रही झिझक

Rajasthan Government Jobs became a sweeper Now hesitant to hold broom
भरतपुर

Bharatpur Crime : विवाहिता की मौत से फैली सनसनी, गुस्साए भाई ने लगाया बड़ा आरोप

Bharatpur Crime Married woman death sensation angry brother makes serious accusation
भरतपुर

Rajasthan: दर्द ऐसा कि पत्थर दिल भी पिघल जाए…भाई-बहन की एक साथ उठी अर्थी, कांपते हाथों से दी मुखाग्नि

brother sister funeral
भरतपुर

Bharatpur Crime : नागपुर से करीब 6 करोड़ के लैपटॉप-टैबलेट से भरा कंटेनर चोरी, मास्टरमाइंड मेवात से गिरफ्तार

Bharatpur Rs 6 crore worth laptop tablet Container stolen Nagpur mastermind arrested Mewat
भरतपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.