Rajasthan Oil Crisis : राजस्थान में महंगे पेट्रोल-डीजल का मिला सस्ता फार्मूला, इलेक्ट्रिक वाहनों के दीवाने हुए लोग

चौपहिया ईवी एजेंसी संचालक सचिन गर्ग ने बताया कि पहले लोग पेट्रोल वाहन को ही जरूरत मानते थे, लेकिन अब ग्राहक ईवी के फायदे समझने लगे है। कम रनिंग कॉस्ट और कम मेंटेनेंस खर्च के कारण लोगों की रुचि लगातार बढ़ रही है। हालांकि ईवी के बढ़ते क्रेज के बीच चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर अब भी बड़ी चुनौती बना हुआ है। बड़े शहरों और हाउसिंग सोसायटियों में होम चार्जर लगाने, पार्किंग में अलग बिजली कनेक्शन लेने और सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन की कमी जैसी समस्याएं लोगों के सामने आ रही है। यही वजह है कि मांग बढ़ने के बावजूद कई लोग अभी पूरी तरह ईवी अपनाने से हिचक रहे है।