आरजीएचएस: पहले फर्जीवाड़ा अब इलाज से खींच रहे हाथ

RGHS: First forgery, now pulling hands from treatment

आरजीएचएस... सरकार को चूना लगाने वाले निजी अस्पताल अब अंकुश लगने के बाद मरीजों का इलाज करने से मना कर रहे हैं। इसकी बानगी हाल ही देखने को मिली है।

भरतपुर Published: November 18, 2022 05:11:43 pm

निजी अस्पताल अब तरेर रहे आंख

पैसा रुकने के कारण कर रहे मरीजों से परहेज

लगाम कसी तो इलाज से तौबा कर रहे निजी चिकित्सालय

भरतपुर . आरजीएचएस(Rghs) योजना में फर्जीवाड़ा कर सरकार को चूना लगाने वाले निजी अस्पताल अब अंकुश लगने के बाद मरीजों को टरका रहे हैं। सरकार की नजरें तिरछी होने के बाद बहुत हद तक ऐसे अस्पतालों (hospitals) पर लगाम लग रही है, जो योजना में फर्र्जीवाड़ा कर रहे थे। इसके चलते यह अस्पताल अब आरजीएचएस योजना के तहत लोगों का इलाज करने से मना कर रहे हैं। इसकी बानगी हाल ही देखने को मिली है।

जानकारी के अनुसार 2 नवम्बर को खेरली गड़ासिया निवासी गंगादेई पत्नी विशम्भरदयाल के सीधे हाथ की कोहनी में फ्रेक्चर हो गया था। ऐसे में मरीज ने ऑपरेशन कराने के लिए शहर के तीन निजी अस्पतालों में संपर्क किया, लेकिन सभी अस्पतालों में आरजीएचएस योजना के तहत इलाज कराने से मना कर दिया। तीनों ही अस्पतालों से मरीज को सामान्य मरीज की श्रेणी में रखकर पैसे देकर ऑपरेशन कराने को कहा गया। इसके चलते मजबूरन मरीज को जयपुर जाकर अपना ऑपरेशन कराना पड़ा। भरतपुर में बड़े स्तर पर फर्जीवाड़ा सामने आने के बाद सरकार ने प्रदेशभर में इसको लेकर सख्ती बढ़ा दी है। अब हर बिल के साथ सरकारी कार्मिकों पर भी खूब नजर है। बड़ी राशि की दवा लेने वाले सरकारी कार्मिक भी आरजीएचएस की नजर में हैं। वहीं मरीजों का धुआंधार इलाज करने वाले निजी अस्पताल और बेहिसाब दवा देने वाले मेडिकल स्टोर भी विभाग की नजर में आ गए हैं। इसके चलते बहुतेरे निजी अस्पताल एवं मेडिकल स्टोर का भुगतान भी रोक दिया गया है। फर्जीवाड़ा रुकने के बाद अब निजी अस्पताल इस योजना में मरीजों का इलाज नहीं कर रहे हैं। इसके चलते मरीजों को खासी परेशानी झेलनी पड़ रही है।

पहले ऐसे चल रहा था खेल

आरजीएचएस टीम के निरीक्षण में सामने आया था कि कुछ मेडिकल स्टोर एवं हॉस्पिटलों में दवाओं का पूरा बिल बनवाकर ज्यादातर राशि का अन्य सामान लिया जा रहा है। इसमें कर्मचारी और चिकित्सक दोनों की मिलीभगत है। इस संबंध में सरकार के पास हजारों शिकायत पहुंची हैं। इसके बाद टीम सक्रिय हो गई और कुछ मेडिकल स्टोर का भुगतान भी रोक दिया गया। अब फर्जीवाड़े पर लगाम लगने के बाद निजी अस्पताल संचालक लोगों का इलाज नहीं कर रहे हैं। इससे कर्मचारी एवं पेंशनरों की परेशानी बढ़ रही है।

25 लाख की दवा ली, फिर पड़ी नजर

जिले में आरजीएचएस योजना में बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा सामने आने पर टीम ने यहां कार्रवाई की थी। टीम को जानकारी मिली थी कि भरतपुर में सरकारी कर्मचारी और पेंशनर प्रतिदिन करीब 25 लाख रुपए की दवा खा रहे हैं। बिना बीमारी के आरजीएचएस के नाम पर घरेलू सामान लेने वालों की टीम ने खबर ली। इसके बाद कुछ मेडिकल स्टोर का भुगतान भी रोका गया। पूर्व में आए सतर्कता दल ने ऐसे कर्मचारियों को भी चिह्नित किया है, जो एक माह में एक-एक लाख रुपए की दवा ले रहे थे। जिले के ऐसे करीब 500 कर्मचारियों को नोटिस भी जारी किए जा चुके हैं। इन कर्मचारियों को अनुचित लाभ लेने वालों की श्रेणी में रखा गया है।

कुछ निजी अस्पताल संचालकों एवं सरकारी चिकित्सकों ने इस योजना को खूब चूना लगाया। इसका खुलासा पत्रिका ने लगातार समाचार प्रकाशित कर किया। इसके बाद अब कार्रवाई होना शुरू हुई है। जिले के दो चिकित्सकों को सरकार ने एपीओ किया है। इस मामले में आरजीएचएस की टीम लाभ लेने वाले कर्मचारियों को भी बराबर दोषी मान रही है। इनके खिलाफ भी कार्रवाई की जानी है। पढ़ना जारी रखे

