राजस्थान में रोडवेज बस यानी ‘इधर से उधर’!

बस में कर्टन को रखता रोडवेज बसकर्मी।

-बिना बुकिंग के पार्सल ले जा रहे चालक-परिचालक

-रोडवेज के घाटे में इनका काज!

भरतपुर. रोडवेज बसों (Rajasthan Roadways) में बिना बुकिंग के पार्सलों (parcel) को अपने स्तर पर इधर उधर से कर रहे बस चालक-परिचालक बेरोकटोक उपरी कमाई कर रहे हैं। ताज्जुब की बात है कि इस कारगुजारी के बारे में सभी बड़े अधिकारी जान के भी कदम नहीं उठाते हैं। ऐसे ही कई वजहों के कारण राजस्थान रोडवेज घाटे से उबर नहीं पा रही है जबकि दूसरे राज्यों में सरकारी परिवहन मुनाफे का सौदा है।