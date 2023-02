खेल मैदान में गेंद-बल्ला ही नहीं चला ‘सेल्फी विद् कैफ’ टूर्नामेंट भी हुआ

भरतपुरPublished: Feb 08, 2023 05:36:15 pm Submitted by: Gaurav Saxena

Not only bat and ball played in the playground, 'Selfie with Kaif' tournament also took place

क्रिकेटर मोहम्मद कैफ भरतपुर के कामां आए तो प्रशंसकों ने सेल्फी लिए बिना नहीं जाने दिया

भरतपुर. क्रिकेट सितारे मोहम्मद कैफ(mh.kaif) क्रिकेट टीम की कप्तानी पर अपने बेबाक बयान के बाद एक बार फिर चर्चा में हैं। कैफ इस बार गेंद-बल्ला या फिर बयान के कारण नहीं खेल प्रेमियों में उनके साथ सेल्फी के बढ़ते क्रेज के कारण सुर्खियां बटोर रहे हैं। भरतपुर(bharatpur) के कामां में एक टूर्नामेंट के सिलसिले में बुधवार को यहां आए मोहम्मद कैफ के साथ सेल्फी लेने वाले युवक-युवतियों में होड़ सी लग गई। इतना ही नहीं आयोजकों को इसके लिए काफी मशक्कत भी करनी पड़ी।