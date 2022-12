कहीं आप तो ऐसा नहीं करते...! नहीं तो पड़ सकते हैं जान के लाले

अगर आप सर्दियों में अंगीठी या कोयला जलाते हैं, तो सावधान रहें, क्योंकि यह हर किसी के लिए खतरनाक है। अंगीठी में इस्तेमाल होने वाले कोयले या लकड़ी के जलने के कारण आपको जान के लाले तक पड़ सकते हैं।

-सर्दी से बचने के लिए कमरे में जलाई सिगड़ी, धुआं भरने से सास और बहू बेहोश

भरतपुर. यदि आप सर्दियों में अंगीठी या कोयला जलाते हैं, तो आपको सतर्क रहने की आवश्यकता है। सावधान रहें, क्योंकि यह हर किसी के लिए खतरनाक है। अंगीठी में इस्तेमाल होने वाले कोयले या लकड़ी के जलने से आपको जान के लाले तक पड़ सकते हैं।