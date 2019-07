Bharatpur News : पहले विद्यार्थियों ने प्रधानाचार्य पर लगाए गम्भीर आरोप, फिर ऐसा क्या हुआ कि मुकर गए छात्र...

भरतपुर. Firstly, the students charged serious charges against the Principal, then what happened that the students who had returned डीग उपखण्ड के राजकीय आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय अऊ के छात्रों ने मंगलवार को एसडीएम साधुराम जाट को ज्ञापन सौंपा, जिसमें उन्होंने प्रधानाचार्य हरवीर सिंह चाहर पर आरोप लगाते हुए लिखा कि हमारे साथ विद्यालय में अत्याचार हो रहा है।