जैकेट निकालते...रैनकोट निकालना पड़ा!

Taking off the jacket...had to take off the raincoat!

अक्टूबर के महीने में जहां हल्की जैकेट निकालने का समय आता, वहां लोगों के फिर से रेनकोट निकालने पड़ गए। दो दिन से हो रही बारिश का मौसम खुलने का नाम नहीं ले रहा है।

भरतपुर Published: October 08, 2022 05:47:18 pm

Taking off the jacket...had to take off the raincoat! -भरतपुर में तीन दिन से बारिश का दौर जारी

-48 घंटे और रहने की संभावना



भरतपुर. मानसून बाद भी बारिश जारी है। मौसम विभाग की मानेें तो अगले 48 घंटों तक यह दौर थमने नहीं जा रहा है। उधर मानसून (moonson) के बाद हो रही बारिश के कारण तापमान में भी तेजी से गिरावट आई है। अधिकतम और न्यूनतम तापमान(trempratrue) में तीन से चार डिग्री की गिरावट आई है।

श्री जसवंत प्रदर्शनी में बारिश के दौरान तिरपाल में बारिश से बचते हुए दुकानदार परिवार।



नोरू चक्रवात के असर से बदला मौसम का मिजाज

मौसम विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी में बन रहे कम दबाव के क्षेत्र से नोरू चक्रवात एक्टिव हो गया है, जिसका असर देश के उत्तर भारतीय इलाके के साथ पूर्वोत्तर में भी दिखाई दे रहा है। इसके कारण देश में बारिश हो रही है व तापमान में भी गिरावट महसूस की जा रही है।

नुमाइश पर असर

शहर में जारी श्री जसवंत प्रदर्शनी पर भी बारिश ने अपना असर डाला है। नुमाइश में अस्थाई दुकानों के दुकानदारों को बार-बार सामान को तिरपाल से ढांकना पड़ रहा है। लोग भी बारिश के मौसम में नुमाइश में जाने से कतरा रहे हैं। दुकानदारों की बिक्री समते झूले और व्यंजनों की स्टॉल पर बारिश का असर देखने को मिल रहा है।

रंगरोगन का उतरा जोश!

दो दिन से लगातार हो रही रिमझिम ने दिवाली से पहले चढ़ रहे रंगरोगन के जोश को थोड़ा रोक दिया है। बारिश के कारण रंगरोगन के क्रेज में कमी आई है। दुकानों पर भी लगने वाली भीड़ में कमताई देखी गई। हालांकि बिल्डिंगों के अंदर रंगरोगन का काम बदस्तूर चल रहा है।

गर्मागर्म मोमोस और समोसे पहली पसंद

बदले मौसम का लुत्फ भी लिया जा रहा है। लोग अपने पसंद के पिकनिक स्पॉट पर देखे जा रहे हैं, वहीं चाट पकौड़ी की दुकानों पर भीड़ जुट रही है। शहर में मोमोस व समोसे भी लोगों के पसंद बन रहे हैं।

लेकिन... किसानों के लिए आफत

मौसम में आया बदलाव किसानों के लिए आफत बन रहा है। पहले बारिश ने खरीफ का खराबा कर दिया। इससे बाजरे की फसल पूरी तरह चौपट हो गई। अब यह बारिश सरसों की बुवाई में देरी कर सकती है। यदि सही समय पर बुवाई नहीं हुई तो इसका असर सरसों के उत्पादन पर पड़ सकता है। पढ़ना जारी रखे

पत्रिका डेली न्यूज़लेटर अपने इनबॉक्स में दिन की सबसे महत्वपूर्ण समाचार / पोस्ट प्राप्त करें सब्सक्राइब करें