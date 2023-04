विरोध की ईंटों से ढकी ‘रास्ते’ की कंक्ररीट!

भरतपुरPublished: Apr 26, 2023 04:33:06 pm Submitted by: Gaurav Saxena

भरतपुर में सैनी, माली, शाक्य, मौर्य, कुशवाहा समाज का आरक्षण आंदोलन, हाईवे खोलने से इंकार

जयपुर से वार्ता कर लौटा छह सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल

भरतपुर. सैनी, माली, शाक्य, मौर्य, कुशवाहा समाज की ओर से पिछले पांच दिन और 100 घंटे गुजरने के बाद भी 12 प्रतिशत आरक्षण (reservation) की मांग को लेकर कोई परिणाम नहीं निकल सका है। आगरा-बीकानेर हाईवे जाम होने से आमजन को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अब जयपुर में हुई वार्ता के निर्णय के बाद आंदोलनकारियों के बीच मांगों को लेकर एक राय नहीं होने की भी बात सामने आई है। क्योंकि मृतक के परिजनों को सहायता राशि को लेकर ही चार बार अलग-अलग मांग सामने आई। हालांकि संयोजक मुरारीलाल सैनी ने बाद में स्पष्ट कहा कि समाज एकजुट है और मांग पर एक राय है। साथ ही आंदोलनकारी की मौत के बाद उपजा विवाद अब जयपुर तक जा पहुंचा है।