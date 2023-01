धूप का लिबास पहने आया दिन, बादलों के खोतों ने मजा किया किरकिरा!

भरतपुरPublished: Jan 20, 2023 06:08:42 pm Submitted by: Gaurav Saxena

The day came wearing the dress of sunshine, the holes of the clouds had fun! - कुछ धूप, कुछ बादल

-बादलों से घिरा रहा आसमान, बीच-बीच में चमकी धूप

-अधिकतम पारा 20 डिग्री पार

भरतपुर. कड़ाके की सर्दी और घने कोहरे के बीच मिल रही राहत में शुक्रवार (friday) को कमी रही। सुबह से निकली धूप को आसमान में छाए बादलों ने फीका कर छोड़ा। बीच-बीच में सूरज की आंख मिचौली ने लोगों के मन में फिर से डर बैठा दिया। हालांकि बादल छाने से दिन का तापमान 20 डिग्री पार पहुंच गया।