श्रीकृष्ण की क्रीड़ास्थलियों का अस्तित्व खतरे में

भरतपुरPublished: Feb 06, 2023 05:30:12 pm Submitted by: Gaurav Saxena

The existence of Shri Krishna's playgrounds is in danger

ताज्जुब की बात यह है कि ना तो स्थानीय प्रशासन का ध्यान है और ना ही बृज संस्कृति से जुड़े संरक्षणकर्ताओं को इसकी चिंता है।

श्रीकृष्ण की क्रीड़ास्थलियों का अस्तित्व खतरे में

-स्थानीय प्रशासन की अनदेखी बन रही कारण

-कृष्ण भक्ति में लीन श्रृद्धालुओं में नाराजगी

भरतपुर. कामां के कामवन में भगवान श्रीकृष्ण के क्रीड़ास्थलियों का अस्तित्व खतरे में है। यहां लगातार बढ़ रहे अतिक्रमण से यह लगभग धूमिल होने को है। ताज्जुब की बात यह है कि ना तो स्थानीय प्रशासन का ध्यान है और ना ही बृज संस्कृति से जुड़े संरक्षणकर्ताओं को इसकी चिंता है।