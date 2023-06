दूल्हा सात फेरों के तुरंत बाद पहुंचा हवालात...! जानिए, राजस्थान की इस शादी में ऐसा क्या हुआ जो सुर्खियां बन गया

भरतपुर Jun 13, 2023

-दूल्हे के पिता ने शादी में ऐनवक्त पर मांगी बाइक, लडक़ी वालों ने ढंग से बनाई हजामत!पहुंचाया पुलिस थाने

भरतपुर. शादी की सभी रस्में पूरी होने के बाद लडक़ी की विदा के समय बाइक की डिमांड करना लडक़े वालों को मुसीबत बन गया। बाराती तो हवालात पहुंचे ही, घोड़ी पर शान से चढकऱ आने वाले दूल्हे को हवालात की हवा खानी पड़ी।