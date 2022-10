न्योता देने आई बारिश...इस बार जल्दी कंपकंपाएगी सर्दी!

The rain came to invite...this time the winter will shiver soon!

...तो क्या इस बार सर्दी कुछ पहले से ही हाड़ कंपकंपाने की तैयारी में रहेगी। अक्टूबर में मानसून से भी घनघोर बारिश से लोगों के मन यही भय छा गया है।

भरतपुर Published: October 09, 2022 06:00:26 pm

-लगातार तीसरे दिन बारिश, नहीं टूट रहा क्रम

-यकायक आई गुलाबी सर्दी

भरतपुर. अक्टूबर (october) के दूसरे सप्ताह में ही एकदम से गुलाबी सर्दी आ गई। लगातार तीसरे दिन बारिश (Rain)ने मौसम बदल कर रख दिया। तीन दिनों में 8 से 9 डिग्री की यकायक गिरावट ने हल्की सर्दी का सा अहसास करा दिया।

बंध बारैठा...लगातार बारिश से भरा बांध।



पानी से घिरी कॉलोनियां

रातभर तेज बरसात ने कॉलोनियों की तस्वीर बदल कर रख दी। अधिकांश कॉलोनियों में रात को बारिश का पानी भर गया। सुबह तक हुई तेज बारिश ने सब जगह पानी पानी कर दिया। गली मोहल्लों में भी जलभराव रहा। पानी उतरने के बाद भी यहां कीचड़ से हाल बेहाल रहे।

जिले में शुक्रवार रात से ही झमाझम का दौर चल रहा है। शनिवार शाम से मध्य रात्रि तक तेज बारिश का दौर जारी रहा। बीती रात से हो रही बारिश से जिला कलक्ट्रेट, एसपी ऑफिस, शहर की निचली कॉलोनियों में शुमार जवाहर नगर, राजेंद्र नगर, तिलक नगर, इंदिरा कॉलोनी, यशवंत कॉलोनी, स्टेडियम, सुभाष नगर, आनंद नगर, पैराडाइज कॉलोनी एवं गांधी कॉलोनी सहित शहर की अनेक कॉलोनियों में पानी भर गया। जिले में रविवार सुबह से ही बारिश का दौर चल पड़ा। दोपहर के कुछ समय के लिए विराम के बाद फिर से बारिश ने झड़ी लगा दी। इससे कई कॉलोनियां पानी में डूब गईं।

अक्टूबर में भी खोलने पड़े चैनल

जिले में पिछले चौबीस घंटे में तेज बारिश से बंध बारैठा में 2 फीट, अजान बांध में 7 फीट एवं चिकसाना बंध में 5.95 फीट पानी की आवक हुई है। बंध बारैठा की भराव क्षमता 29 फीट है। रविवार शाम करीब 5 बजे तक इसका गेज 27.80 फीट पहुंच गया। बंध बरैठा में शाम तक पानी की आवक बनी रही। ऐसे में इसके गेट खोलने की नौबत आ गई। ऐसा करीब 6 साल बाद हुआ। जिले के सबसे बड़े बांधों में शुमार बंध बारैठा के गेट खोलने की नौबत अब छह साल बाद आई है। इससे पहले वर्ष 1995, 1996, 1998, 2008, 2011, 2013 एवं वर्ष 2016 में गेट खोले गए थे।

रेकॉर्ड बहे!

अक्टूबर माह में संभवतया पहली बार बारिश ने सभी रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए हैं। पिछले 48 घंटे से हो रही बारिश ने सब कुछ पानी-पानी कर दिया है। पिछले चौबीस घंटे में जिले में 130 मिमी बारिश रेकॉर्ड की गई है। जिले में अब तक 730 मिमी बारिश हो चुकी है।

24 घंटों में 214 मिमी बारिश

भरतपुर शहर में पिछले 24 घंटों में 214 मिमी बारिश हुई। सेवर 227, नदबई 91, हलैना 121, हिंगोटा 55, कुम्हेर 89, अजान बांध 190, बयाना 107, बंध बारैठा 105, रूपवास 117, सेवला 110, वैर 118, भुसावर 108 और उच्चैन में 167 मिलीमीटर बारिश हुई। पढ़ना जारी रखे

