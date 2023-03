मकानों के निकल आए पेट, सडक़ों की फूली सांसें!

भरतपुरPublished: Mar 17, 2023 07:55:20 pm Submitted by: Gaurav Saxena

मकानों के आगे कार गैरेज के रूप में किए अतिक्रमण, शहर की बाहरी कॉलोनियों में सडक़ें हुई पोंची

मकानों के निकल आए पेट, सडक़ों की फूली सांसें!

The stomachs of the houses came out, the breath of the roads!

भरतपुर. जिम्मेदारों की उदासीनता का ही परिणाम है कि शहर के मकानों के पेट तक निकल आए हैं। पेट निकलने से सडक़ों (Roads) का दम तक फूलने लगा है। लेकिन मजाल है कि शहर (city) की खूबसूरती और व्यवस्था को बनाए रखने का जिम्मा रखने वाला स्थानीय निकाय (local body) एसी कमरों से निकल कर शहर की इन पॉकेट में झांक भी लें।