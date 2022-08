15 अगस्त 1947 को जन्मे सेवानिवृत्त फौजी गुलाब सिंह चौधरी भारत-पाक युद्ध (India-Pakistan War 1971) के दौरान जोधपुर में बने ऐतिहासिक क्षणों के साक्षी

रुद्रेश शर्मा @ भरतपुर. ‘मां कहती थी कि बेटा जब तुम्हारा जन्म हुआ तो भरतपुर में 21 तोपों की सलामी दी गई थी। उसी दिन देश आजाद हुआ था और उसका जश्न यहां भी मनाया गया।’ यह कहना है 15 अगस्त 1947 (Independence Day) के ऐतिहासिक दिन जन्मे गुलाब सिंह चौधरी का। आज जब देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है तो गुलाब सिंह ‘गुलाब’ सरीखे खिलखिला रहे हैं, उन्हें इस बात का गर्व है कि वे जब इस धरती पर आए तो देश ने आजादी की भोर देखी।

भरतपुर निवासी 75 वर्षीय गुलाब सिंह 4 नवंबर 1966 को भारतीय वायुसेना (Indian Air Force) में बतौर एयरमैन भर्ती हुए। यहीं से शुरू हुआ उनका देश सेवा का सिलसिला। वायुसेना की तकनीकी विंग में कार्य करते हुए उन्होंने बेंगलुरु, सिकंदराबाद, जोधपुर, भटिंडा और श्रीनगर में सेवाएं दी। 31 दिसंबर 1983 को सार्जेंट पद से सेवानिवृत्त होने के बाद सत्रह साल पवनहंस हेलिकॉप्टर (Pawan Hans) के लिए कार्य किया।

The story of Gulab Singh on whose birth a 21-gun salute was given in the independent country