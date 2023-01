सूरज ने बटोरी दाद, सर्द हवा ने रखी कसर

भरतपुरPublished: Jan 27, 2023 05:43:41 pm Submitted by: Gaurav Saxena

गुजरा सप्ताह घने कोहरे और शीतलहर के नाम रहा तो वीकेंड से पहले शुक्रवार सुबह सूरज के तेज के साथ आई।

सूरज ने बटोरी दाद, सर्द हवा ने रखी कसर

The sun collected ringworm, the cold wind left no stone unturned

-बसंत पंचमी के बाद खुला मौसम

-एक सप्ताह तक छाए रहे थे बादल, लेकिन सर्द हवा अभी बाकी

भरतपुर. बसंत पंचमी (Basant Panchmi) के बाद अगली सुबह (morningi) ने लाज रखी। गुजरा सप्ताह घने कोहरे और शीतलहर के नाम रहा तो वीकेंड से पहले शुक्रवार (friday) सुबह सूरज के तेज के साथ आई। इससे लोगों ने राहत की सांस तो ली, लेकिन बीच-बीच में चली तेज हवा ने परेशान भी रखा।