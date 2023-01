धूप ने सजाई महफिल, आंगन गुनगुनाने लगे!

भरतपुरPublished: Jan 08, 2023 05:05:26 pm Submitted by: Gaurav Saxena

रविवार सुबह 10 बजे कोहरे को चीरती हुईं जब सूरज की किरणें घरों के आंगनों में पहुंचने लगी तो हर शख्स के चेहरे पर एक खुशी थी।

-लोगों ने ली चैन की सांस

भरतपुर. लगातार पांच दिनों से कोहरे (fog) मेें लिपटी आने वाली सुबह (morning) के नाम आज धूप भी थी। रविवार (sunday) सुबह 10 बजे कोहरे को चीरती हुईं जब सूरज की किरणें घरों के आंगनों में पहुंचने लगी तो हर शख्स के चेहरे पर एक खुशी थी। धूप निकलते ही लोगों की बांछें खिल गई। कपड़े सुखाए गए और धूप सेकी गई।