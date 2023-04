...तो फिर महकेगा टाउन हॉल, दूर से चमकेंगे एक नहीं... दो नहीं... पूरे 10 प्रवेश द्वार

सालों से बंद टाउन हॉल फिर से रौनक में नहाएगा। शहर के गणमान्य लोग वहां आए दिन मिला करेंगे।

-ऐतिहासिक स्थलों व जल कुण्ड होंगे पर्यटक स्थलों के रूप में विकसित

-25 करोड़ से होगा शहर में सौन्दर्यीकरण

भरतपुर. शहर की मुख्य इमारत टाउन हॉल (Town Hall) एक बार फिर से आबाद होगी। सालों से बंद टाउन हॉल फिर से रौनक में नहाएगा। शहर के गणमान्य लोग वहां आए दिन मिला करेंगे। इससे पहले शहर के कोने-कोने से टाउन हॉल पहुंचने के लिए शहर के सभी 10 प्रवेश द्वार दूर से रोशनी में सरावोर हो आपके स्वागत में दिखेंगे।