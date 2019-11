कार और ट्रक में हुई जोरदार टक्कर, मौके पर मची चीख-पुकार, नौ जने हुए घायल

सडक हादसे ( Truck Car Accident in bharatpur ) में कार में सवार तीन महिलाओं सहित नौ जने घायल ( Nine injured in road accident ) हो गए। इस दौरान मौके पर अफरा तफरी मच गई। सूचना पर डहरामोड पुलिस ( bharatpur police ) ने मौके पर पहुंच एम्बूलेंस की सहायता से घायलों को जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया। जहां चिकित्सक घायलों का इलाज कर रहे हैं। ( road accident in bharatpur )