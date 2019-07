'DEATH IN DRAIN' मां के पीछे-पीछे जा रहा था मासूम और 'निगल गया' नाला

भरतपुर. Two year old child dies due to falling in the drain वैर कस्बा में दो साल का एक मासूम पडोस में गई अपनी मां को ढूंढता-ढूंढता जा रहा था कि रास्ते में मुंह फैलाए गंदा नाला उसे 'निगल गया'।