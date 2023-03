क्या कहता है यह मौसम...!

भरतपुरPublished: Mar 19, 2023 03:38:58 pm Submitted by: Gaurav Saxena

What does this weather say...

धूप, हवा, बारिश, ओस...। आजकल मौसम के ये रूप आपको एक ही दिन में देखने में मिल जाएंगे। मौसम विज्ञानी भी भौचक्के हैं।

मौसम कैसा भी हो यह हम सबके जीवन को प्रभावित करता है इसलिए हमारे जीवन में इसका बहुत महत्व है। तभी तो मौसम का हाल हम टी वी में सुनते हैं और समाचारपत्र में भी पढ़ते हैं। लेकिन इस बार तो काफी पहले से किए गए पूर्वानुमान तो स्टीक ही नहीं बैठ रहे हैं।