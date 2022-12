अकबर के शाही शहर ‘फतेहपुर सीकरी’ तक पहुंचेंगे शान से.. मिलेंगी विश्व स्तरीय सुविधाएं

Will reach Akbar's royal city 'Fatehpur Sikri' with pride .. Will get world class facilities

विश्व पर्यटन के नक्शे पर अब फतेहपुर सीकरी को अब पहले से भी ज्यादा उभारने के प्रयास किए जाएंगे। इसको लेकर यहां रेलवे स्टेशन पर यात्री सुविधाओं का पहले से भी ज्यादा विस्तार किया जा रहा है।

-फतेहपुर सीकरी स्टेशन बनेगा विश्व धरोहर के अनुरूप

-रेलवे यात्री सुविधा समिति की टीम ने जांची सुविधाएं

भरतपुर. मुगल सम्राट अकबर की स्थली रही फतेहपुर सीकरी (fathepur sikri) तक का सफर और वहां पहुंचकर मिलने वाली सुविधाओं को विश्व स्तरीय बनाया जाएगा। विश्व पर्यटन के नक्शे पर अब फतेहपुर सीकरी को अब पहले से भी ज्यादा उभारने के प्रयास किए जाएंगे। इसको लेकर यहां रेलवे स्टेशन पर यात्री सुविधाओं का पहले से भी ज्यादा विस्तार किया जा रहा है।