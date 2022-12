पशुपालन और फिशरी में एडमिशन के लिए आवेदन शुरू, कामधेनु विवि रिक्त सीटों पर देगा प्रवेश, जानें कब-क्या होगा?

Submitted by:

Admission in Animal Husbandry and Fisheries Science: डिप्लोमा इन एनिमल हसबेंड्री एवं मात्स्यिकी पॉलीटेक्निक राजपुर धमधा से किया जा सकता है। विवि प्रशासन का कहना है कि अभी इन पाठ्यक्रमों में सीट रिक्त है, जिससे आसानी लेने में आसानी होगी। ऑफिशियल वेबसाइट cgkv.ac.in

Admission in Animal Husbandry and Fisheries Science: एनीमल हसबेंड्री और फिशरी साइंस (Animal Husbandry and Fishery Science Admission) में पॉलीटेक्निक करने की सोच रहे हैं तो 13 दिसंबर तक फटाफट आवेदन कर दीजिए। यह दोनों कोर्स कामधेनु विश्वविद्यालय की संबद्धता से शासकीय वेटनरी पॉलिटेक्निक महासमुंद, सूरजपुर, जगदलपुर, राजनांदगांव में चलेंगे।