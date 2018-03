भिलाई . कैम्ब्रिज एनालिटिका एप 'दिस इज योर डिजिटल लाइफ' के जरिए सोशल मीडिया से लोगों की निजी जानकारी चोरी करने का मामला उजागर होने के बाद साइबर क्राइम सेल ने अलर्ट जारी किया है। इसमें व्यक्तिगत जानकारी, फोटो को सोशल मीडिया पर साझा नहीं करने की सलाह दी गई है।

साइबर क्राइम सेल ने सोशल मीडिया के सुरक्षित इस्तेमाल को लेकर सोमवार को एडवाइजरी जारी की है। इसमें बताया गया है कि हाल में भारतीय सेना ने वॉट्सएप पर सक्रिय चीनी हैकर्स की चेतावनी जारी की है। वहीं फेसबुक डेटा लीक हुआ है। ऐसे में यूजर्स की चिंता बढ़ा दी है जो सक्रिय रहकर इस पर अपनी पर्सनल जानकारियां शेयर करते हैं।

खतरा उन यूजर्स के लिए है जिन्होंने तरह-तरह के एप्स, वेबसाइट्स से अपने फेसबुक को लिंक करा रखा है। साथ ही वह लोग जो अपनी लोकेशन को हर समय फेसबुक पर ओपन रखते हैं। ऐसे में जरूरी है कि इन लिंक्स को हटाकर अपनी लोकेशन को डिसेबल करें। इसके लिए अकाउंट डिलीट करने की जरूरत नहीं है। चाहे सोशल मीडिया पर ये संदेश कितनी ही बार क्यों न वायरल हो रहा हो। अपने फेसबुक अकाउंट को बहुत हद तक सुरक्षित रखने के लिए हम लोगों को कुछ जरूरी टिप्स दे रहे हैं।

सोशल मीडिया के सुरक्षित इस्तेमाल को लेकर एडवाइजरी

लोकेशन एक्सेस : सबसे पहले अपने लोकेशन एक्सेस बंद कर दें क्योंकि यात्रा से संबंधित जानकारियां फेसबुक एक्सेस के जरिए थर्ड पार्टी एप्स इस्तेमाल कर सकती हैं। अगर आपने ऐसे एप्स डाउनलोड किया है जो फेसबुक एपीआई का उपयोग करते हैं तो थर्ड पार्टी एप्स ऐसे डेटा का इस्तेमाल कर सकते हैं।

संदिग्ध एप्स हटाएं : कैम्ब्रिज एनालिटिका की तरह चीनी मोबाइल कंपनियां, शॉपिंग साइट्स, एप, मैरिज, डेटिंग आदि कई एप्स व साइट्स हैं जो निजी जानकारियां चुराते हैं। इससे बचने डेस्कटॉप पर फेसबुक ओपन कर सेटिंग्स में जाएं। लेफ्ट में एप्स नजर आएगा। यहां आप उन एप्स की लिस्ट देख सकते हैं जिन्हें आपके फेसबुक डेटा का एक्सेस है। ठीक यहीं से अपनी इच्छानुसार एप्स को डिलीट भी किया जा सकता है।

शेयरिंग सेटिंग्स : इससे पूर्व में किए गए पोस्ट की पहुंच सीमित कर सकते हैं। फे्रंड रिक्वेस्ट समेत मोबाइल नंबर और बाकी जानकारियों की भी सेटिंग की जा सकती है। फेसबुक में दिए गए एक सेक्शन हाउ पीपल कैन फाइंड एंड कॉन्टैक्ट यू से आप चुन सकते हैं कि फ्रेंड लिस्ट सार्वजनिक करना है या नहीं।

पर्सनल जानकारी : फेसबुक के 'अबाउट मीÓ सेक्शन में अपनी कम से कम जानकारियां साझा करें। आपको याद नहीं है कि कौन सी जानकारी सार्वजनिक है तो आप फेसबुक के प्राइवेसी चेकअप पर जा सकते हैं। इसके टॉप राइट कॉर्नर में क्वेशचन मार्क आइकन पर क्लिक करना होगा। इससे जो भी साझा किया है उसे एडिट या डिलीट कर सकते हैं।

हफ्ते में एक बार चैक करें : आप फेसबुक पर हैं और हफ्तों लॉगिन नहीं करते तो भी खतरा बहुत है। वजह पासवर्ड पुराना होने पर अकाउंट हैक होने का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए अपने अकाउंट को हफ्ते में एक बार जरूर लॉग इन करें। महीने-दो महीने में पासवर्ड भी जरूर बदल लें।

वॉट्सएप पर सेंध लगा रहे चीनी हैकर्स

भारतीय सेना ने वॉट्सएप यूजर्स को अलर्ट रहने की चेतावनी दी है। यह चेतावनी सोशल मीडिया प्लेटफाम्र्स को लेकर दी गई है। भारतीय सेना का कहना है की चाइनीज हैकर्स भारतीय यूजर्स को उनकी निजी जानकारी निकालने के लिए टारगेट कर रहे हैं। आर्मी ने हाल में माइक्रोब्लॉगिंग साइट ट्वीटर पर वीडियो रिलीज किया है। इसमें उन्होंने लोगों से वॉट्सएप का सुरक्षित इस्तेमाल करने के लिए कहा है।

ट्वीट की गई वीडियो में कहा गया है- 'चीनी आपकी डिजिटल दुनिया का इस्तेमाल करने के लिए कई प्लेटफाम्र्स का प्रयोग कर रहे हैं। वॉट्सएप गु्रप आपके सिस्टम में घुस कर उसे हैक करने का नया तरीका है।Ó चार महीने पहले भी आर्मी ने अपने सैनिकों को वॉट्सएप समेत कई एप्स के इस्तेमाल के लिए चेतावनी दी थी।

इंडियन आर्मी की सलाह

यूजर्स समय-समय पर अपने अकाउंट चेक करें और सतर्क रहें।

यूजर्स से कहा गया है कि, कहीं उनके ग्रुप में +86 से कोई नंबर जुड़ तो नहीं गया है।

आर्मी का कहना है- 'इस तरह के गु्रप से हैक की गई जानकारी चीनी हैकर्स को दी जा रही है।Ó

मोबाइल यूजर्स अपना मोबाइल नंबर बदलते समय अधिक सतर्क रहें। अगर आप अपनी सिम बदलते हैं तो पुरानी सिम को पूरी तरह से नष्ट कर दें।

मोबाइल से चीनी खुफिया एजेंटों के एप्लीकेशन भी डिलीट करें

*Delete Chinese spy apps from your mobile to save yourself from malware and hacking #privacy alert*

Weibo

WeChat

SHAREit

UC News

UC Browser

BeautyPlus

NewsDog

VivaVideo- QU Video Inc

Parallel Space

APUS Browser

Perfect Corp

Virus Cleaner (Hi Security Lab)

CM Browser

Mi Community

DU recorder

Vault-Hide

YouCam Makeup

Mi Store

CacheClear DU apps studio

DU Battery Saver

DU Cleaner

DU Privacy

360 Security

DU Browser

Clean Master - Cheetah Mobile

Baidu Translate

Baidu Map

Wonder Camera

ES File Explorer

Photo Wonder

QQ International

QQ Music

QQ Mail

QQ Player

QQ NewsFeed

WeSync

QQ Security Centre

SelfieCity

Mail Master

Mi Video call-Xiaomi

QQ Launcher

Cam scanner