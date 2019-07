दुर्ग@Patrika. शराब के लिए पैसे नहीं देने पर तीन बदमाशों ने पुलिस के दो जवानों पर तलवार से हमला कर उनको घायल कर दिया। घटना रविवार की रात ठगड़ा बांध की है। (Durg crime news) आरक्षक योगेश चंद्राकर व शैलेन्द्र बघेल को चोट आई है। (Attacked with sword )दोनों आरक्षक उतई थाना में पदस्थ हैं। (Chhattisgarh police) पद्मनाभपुर पुलिस ने घटना के दो दिन बाद छोटू उर्फ सतीश यादव, गजेन्द्र यादव व पंचराम उर्फ गजनी यादव के खिलाफ गाली गलौज करने, (Attacker by sword) जान से मारने की धमकी देने, मारपीट करने और धारधार हथियार से वार करने के तहत एफआइआर दर्ज किया है। (Demand for money for drinking alcohol)

आरक्षक योगेश व शैलेन्द्र इंदिरा मार्केट से घर लौट रहे थे

पुलिस ने बताया कि घटना के समय आरक्षक योगेश व शैलेन्द्र इंदिरा मार्केट से घर लौट रहे थे। इसी बीच मोबाइल की घंटी बजने पर वे बाफना मंगलम के पास रूककर बातचीत करने लगे। बातचीत खत्म होने के बाद दोनों टहलते हुए ठगड़ा बांध पर चढ़े और नहर नाली के निकट सीढ़ी पर बैठकर बातचीत करने लगे। उसी समय पंचराम उर्फ गजनी अपने दो साथियों के साथ वहां आया और दोनों आरक्षकों से शराब पीने के लिए रुपए की मांग करने लगा। रुपए नहीं देने पर गजनी व उसके दोनों साथियों ने अचानक हमला कर दिया। घटना के बाद दोनों आरक्षक पहले जिला अस्पताल पहुंचे। प्राथमिक उपचार कराने के बाद पद्मनाभपुर चौकी में घटना की शिकायत की।

20 हजार का मोबाइल हुआ गायब

घटना के दौरान आरक्षक के हाथ में एंड्राइड फोन था। अचानक हुए हमले से दोनों जैसे तैसे वहां से निकलकर जिला अस्पताल गए। बाद में घटना स्थल दोबारा पहुंचने पर मोबाइल गायब था। संदेह है कि आरोपी मोबाइल को अपने साथ ले गए। मोबाइल की कीमत 20 हजार रुपए है।