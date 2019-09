शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश दिलाने के नाम पर फोन काल पर विश्वास न करें, खुद जाकर पता करें, नहीं तो ठगे जाएंगे

भिलाई/जामगांव आर. प्रवेश दिलाने के नाम पर ठगी का एक और मामला सामने आया है। इस बार सरकारी नर्सिंग कॉलेज (Government Nursing College) में दाखिले का झांसा देकर 7 लाख 91 हजार रुपए ठग लिए। (Bhilai patrika crime)इस मामले में एएसपी ने जांच का आश्वासन दिया है। (Cyber crime) दो दिन पहले मेडिकल कॉलेज (Fraud in the name of admission in medical college) में प्रवेश के नाम पर 20 लाख की ठगी का मामला आया था। (cheating the name of addmission) पुलिस ने अभी तक दोनों मामलों में एफआइआर दर्ज नहीं की है।

पुलिस ने अभी तक पीडि़त पक्ष से पूछताछ तक नहीं की

ग्रामीण एएसपी लखन पटले ने संबधित थाना प्रभारी को तत्काल मुकदमा दर्ज करने को कहा है। उन्होंने कहा कि आरोपी का मोबाइल ट्रेस करने और संबंधित खातों की पड़ताल कर जल्द कार्रवाई के निर्देश दिए। वहीं स्थानीय पुलिस ने अभी तक पीडि़त पक्ष से पूछताछ तक नहीं की है। रानीतराई थाना प्रभारी के मुताबिक अभी मामले की तफ्तीश की जा रही है।

बैंक खातों में रकम जमा कराने के बाद ठग का मोबाइल बंद

पाटन ब्लॉक के रानीतराई थाना अंतर्गत ग्राम बेल्हारी निवासी रेवाराम साहू को बीते 21 जून को कॉल आया कि उनकी पुत्री डालेश्वरी का शासकीय नर्सिंग कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा इसके लिए उन्हें कुछ रकम खर्च पड़ेंगे। ठग ने अपना नाम कन्हैया लाल तांती बताते हुए कई बार फोन कर विश्वास दिलाया। 8 लाख रुपए खर्च बताते हुए अलग-अलग पांच बैंकों के खातों में 7 लाख 91 हजार रुपए डलवाया। प्रवेश नहीं दिला सका और पूरे पैसे हड़प लिए। पीडि़त द्वारा फोन लगाने पर मोबाइल बंद बताया तब उन्हें ठगे जाने का एहसास हुआ।

मेडिकल में प्रवेश का झांसा दे ठगने वाला गिरोह सक्रिय

जिले के उच्च शिक्षण संस्थानों में एडमिशन के नाम पर ठगी करने वाला गिरोह सक्रिय है। श्रीशंकराचार्य मेडिकल कॉलेज में ओडिशा से आई एक महिला ने 20 लाख रुपए की ठगे जाने की शिकायत की है। पहले भी सुपेला थाना में नागपुर मेडिकल कॉलेज में प्रवेश दिलाने की शिकायत हुई थी, जिसमें आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था।

