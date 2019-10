एक दीया देश के जवानों के नाम : 11 हजार दीये से मॉन्यूमेंट पार्क हुआ जगमग

भिलाई@Patrika. बंदूक थामने वाले हाथों ने दीपावली त्यौहार मनाने जब मिट्टी के दिये जलाए तो उनके चेहरे का शौर्य और निखर आया। हाथों में तिरंगा लिए देशभक्ति गीतों पर थिरकते ये भूल गए कि इस दिवाली वे अपने परिवार से दूर हंै। (Diwali Festival) अपनों से दूर दीप उत्सव में उन्होंने कहा कि कुछ पल के लिए वे भूल गए कि वे परिवार से दूर है। यहां आकर उन्हें लगा जैसे उनके अपनों के साथ ही त्यौहार मना रहे। (Bhilai patrika) पत्रिका के कार्यक्रम एक दीया देश के जवानों के नाम में देश के अर्धसैनिक बलों के अधिकारियों और जवानों को दीपावली की शुभकामना देने लोगों की भीड़ उमड़ी। ( Name of the soldiers of a lamp country) आम या खास सभी ने एक साथ सिविक सेंटर के पायोनियर मॉन्यूमेंट पार्क में सीमा और नक्सली क्षेत्रों में तैनात अपने साथियों के लिए दीपावली का एक दीपक जलाया तो टिमटिमातें दीयों की लौ ने पार्क को रोशन कर दिया। बुधवार को सिविक सेंटर स्थित पायोनियर मान्यूमेंट पहली बार इतनी रौशनी से नहाया। (Diwali 2019) देश के जवानों की खुशहाली के लिए लोगों ने 11 हजार दीये से मॉन्यूमेंट पार्क में तारे जमीं पर बिछा दिए।

देश के जवानों की सुख, समृद्धि के साथ ही कुम्हार की खुशहाली के लिए भी पत्रिका ने संकल्प लिया था

इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि बीएसएफ के डीआईजी देवी शरण सिंह, विशेष अतिथि पुलिस अधीक्षक प्रखर पांडेय, सीआईएसएफ के कमांडेंट एसके बाजपेयी, एडिमशन एसपी रोहित झा, एडिशनल एसपी लखन पटले थे। कार्यक्रम का उद्देश्य बताते हुए पत्रिका से संपादक देवेन्द्र गोस्वामी ने कहा कि इस कार्यक्रम के माध्यम से देश के जवानों की सुख, समृद्धि के साथ ही कुम्हार की खुशहाली के लिए भी पत्रिका ने संकल्प लिया था। जिसके माध्यम से 60 हजार से ज्यादा दीये लोगों ने पत्रिका तक पहुंचाए। कार्यक्रम में पत्रिका के यूनिट हेड अखिलेश तिवारी, सहित पत्रिका भिलाई परिवार के सदस्य मौजूद थे। कार्यक्रम में महापौर एवं भिलाई विधायक देवेन्द्र यादव भी पहुंचे उन्होंने भारत माता की प्रतिमा के समक्ष दीप जलाकर देश के जवानों की दीर्घायु और उनकी अच्छी सेहत के साथ खुशहाली की कामना की।

देशभक्ति गीतों पर खूब थिरके

कार्यक्रम में शाहीद और आरिफ के गीतों पर अर्धसैनिक बलों के जवान झूमते रहे। बीएसएफ, सीआईएसएफ, एसएसबी, एसटीएफ के जवान देशभक्ति गीतों पर थिरकने लगे। इतना ही नहीं बीएसएफ के जवान पुन्नी लाल ने केसरी फिल्म के गीत को गाकर समां बांधा। वहीं सीआईएसफ के जवान जी निषाद ने देशभक्ति गीत सुनाया। इससे पहले नन्ही गायिका शान्वी चौधरी ने बचपन वाले गीत सुनाए तो मनीषा चौधरी ने भी देशभक्ति के संग फिल्मी गीत सुनाया।

बच्चों के परफार्मेंस ने भी दिल जीता

कार्यक्रम में बच्चों की परफार्मेंस ने चार चांद लगाए। नन्ही तृषा यादव और ज्योति यादव ने मराठी डांस किया । खालसा स्कूल दुर्ग के बच्चों ने पंजाब का भांगड़ा कर रंग जमाया। जम्मू में तैनात बीएसएफ के एएसआई सुनील की नन्ही बेटी आराध्या ने कविता सुनाकर सबका दिल जीता।

दीये दान कर दी मुस्कान

पत्रिका के कार्यक्रम में दीये देकर भिलाई महिला समाज, सेक्टर, 2, 4, 8, 9 मरोदा, नेहरूनगर, स्मृति नगर, भिलाई महिला महाविद्यावलय, गल्र्स कॉलेज, ओजस महिला समिति, सारथी ग्रुप, शासकीय स्कूल भिलाई-3, लांयस क्लब भिलाई, लांयस क्लब पिनाकल भिलाई, लायनेस क्लब, स्वच्छता टीम साहू समाज, नेकी की पाठशाला दुर्ग, खालसा स्कूल दुर्ग, माइल स्टोन एकेडमी, सोनल कालरा, वेटनरी कॉलेज के डीन डॉ एसपी तिवारी, इंदिरा गांधी कृषि विवि के वैज्ञानिक डॉ एलएस वर्मा, सब इंजीयिनर हिमालय भवानी ने भी सहयोग किया। सहित कई लोगों ने व्यक्तिगत तौर पर दीये दान कर कुम्हारों के चेहरे पर मुस्कान बिखेरी। केवल 24 घंटे में ही 60 हजार दीये बिके और यह सभी राशि उन कुम्हारों के घर तक पहुंची।

डटे रहे एनसीसी कैडेंट्स

पत्रिका के कार्यक्रम में 37 बटालियन कल्याण कॉलेज के 20 एनसीसी कैडेट्स ने अपना सहयोग दिया। इसमें कैडेट्स ने जवानों संग मिट्टी के दीये जलाए। इसमें कैडेट्स विकास प्रजापति, किशन शर्मा, मृत्युजंय,भूपेश, हितेश, सतीश, राजेन्द्र, शिवशंकर, दुर्गेश, आशीष आदि शामिल थे।

इनका मिला सहयोग

इस कार्यक्रम के आयोजन में पत्रिका को अजय चौहान, चौहान ग्रुप, जेके लक्ष्मी सीमेंट कंपनी, पारख ज्वेलर्स, अनाल होंडा सुपेला, न्यू कृष्णा कैटरर्स एंड डेकोरेटर्स, फ्यूजन तड़का, लायनेस क्लब भिलाई, शिवा मिनरल्स, इंदू आईटी , बैंक ऑफ इंडिया का स्कूल का सहयोग मिला।

