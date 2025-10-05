CSVTU की सख्त कार्रवाई! 52 अनफिट फार्मेसी कॉलेजों की सीटें 50% तक घटाई, फैकल्टी और लैब की कमी बनी वजह(photo-patrika)
CG College News: छत्तीसगढ़ के भिलाई जिले में छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय की कार्यपरिषद ने शुक्रवार को बड़ा फैसला लिया। प्रदेश के ऐसे 52 फार्मेसी कॉलेज जिनमें न प्राचार्य हैं, ना फैकल्टी और ना ही प्रयोगशाला है, उनका सीट इनटेक 50 फीसद घटा दिया गया है। यानी जिस फार्मेसी कॉलेज में पहले 100 सीटें थीं, उनकी 50 सीटें घटा दी गई हैं। अब वे आगामी काउंसलिंग के जरिए सिर्फ 50 सीटों पर ही प्रवेश दे पाएंगे।
यह सीट इनटेक सभी विषयों के लिए घटाया गया है, जिसमें बी.फार्मेसी, डी. फार्मेसी और एम.फार्मेसी शामिल हैं। सीएसवीटीयू के दायरे में सिर्फ 38 कॉलेज ऐसे हैं, जहां मापदंडों को 70 से 75 फीसद तक पूरा किया गया है। इनको ए केटेगरी में रखते हुए संबद्धता दी गई है। हालांकि, इनको भी व्यवस्थाओं में सुधार करने की चेतावनी मिली है। सीएसवीटीयू ने समय देते हुए मापदंडों को पूरा करने कहा है। प्रदेश में 99 फार्मेसी कॉलेज हैं।
इस साल होने वाली काउंसलिंग में सीट इनटेक घटाने के बाद करीब 1700 सीटें कम होने की संभावना है। इसके अलावा, इस साल प्रदेश में सात नए फार्मेसी कॉलेज शुरू करने का प्रस्ताव था, जिसमें से पांच को पीसीआई से मान्यता मिली है, जबकि दो की मान्यता अटकी हुई है। वहीं, दो फार्मेसी कॉलेजों में ट्रस्ट का मामला गर्म है, जिनको भी फिलहाल अटकाया गया है। इसकी जांच करने सीएसवीटीयू ने कमेटी बना दी है।
प्रदेश के करीब 52 कॉलेज फार्मेसी की पढ़ाई के लिहाज से अनफिट हैं। कॉलेजों में पीसीआई के नियम से फैकल्टी का रिक्रूटमेंट नहीं किया गया। लंबे समय से यहां प्राचार्य नहीं रखे गए। जो फैकल्टी इन कॉलेजों में विद्यार्थियों को पढ़ाती है, वह खुद ही इस पद के लायक नहीं है। इन्हें, दैनिक वेतनभोगी की तरह से रखा गया है। फैकल्टी के लिए पीसीआई के नियम-कायदे हैं, जिनको यह कॉलेज पूरा नहीं करते। सीएसवीटीयू के पास भी इन कॉलेजों की फैकल्टी को रिकॉर्ड नहीं है।
सीएसवीटीयू डॉ. अरुण अरोराकुलपति ने कहा की 52 फार्मेसी कॉलेजों में नए ना तो फैकल्टी और ना ही प्राचार्य। जो फैकल्टी पढ़ाने के लिए नियुक्त की गई है, वह भी काबिल नहीं है। नियम से नियुक्ति नहीं हुई है। इसके अलावा भवन, कक्षाओं की सुविधाएं और प्रयोगशाला जैसे मापदंडों पर भी यह कॉलेज खरे नहीं उतरते। स्थिति बेहद खराब है। यही वजह है कि इन कॉलेजों का सीट इनटेक 50 फीसद घटा दिया गया है। इन साल इनमें 50 फीसदी कम प्रवेश होंगे। अच्छी शिक्षा हर विद्यार्थी का हक है, जो उसे मिलनी चाहिए।
