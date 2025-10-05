CSVTU की सख्त कार्रवाई! 52 अनफिट फार्मेसी कॉलेजों की सीटें 50% तक घटाई, फैकल्टी और लैब की कमी बनी वजह

सीएसवीटीयू डॉ. अरुण अरोराकुलपति ने कहा की 52 फार्मेसी कॉलेजों में नए ना तो फैकल्टी और ना ही प्राचार्य। जो फैकल्टी पढ़ाने के लिए नियुक्त की गई है, वह भी काबिल नहीं है। नियम से नियुक्ति नहीं हुई है। इसके अलावा भवन, कक्षाओं की सुविधाएं और प्रयोगशाला जैसे मापदंडों पर भी यह कॉलेज खरे नहीं उतरते। स्थिति बेहद खराब है। यही वजह है कि इन कॉलेजों का सीट इनटेक 50 फीसद घटा दिया गया है। इन साल इनमें 50 फीसदी कम प्रवेश होंगे। अच्छी शिक्षा हर विद्यार्थी का हक है, जो उसे मिलनी चाहिए।