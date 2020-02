मुख्यमंत्री के निर्वाचन क्षेत्र के फिल्टर पानी में मिले महामारी फैलाने वाले खतरनाक ई-कोलाई बैक्टीरिया, वाटर टेस्ट रिपोर्ट से मचा हड़कंप

भिलाई. कुम्हारी नगर पालिका क्षेत्र के वार्ड-9 बस्ती पारा के लोग प्रदूषित पानी (Polluted water in Chhattisgarh) पी रहे हैं। यहां के पेयजल में महामारी (Epidemic in CG) फैलाने वाले खतरनाक बैक्टीरिया ई-कोलीफॉर्म और ई-कोलाई मिले हैं। इसका खुलासा सेंटर फॉर ग्राउंड वाटर रिचार्ज टेस्टिंग लेबोरेटरी रायपुर की जांच में हुआ है। टोटल डिजॉल्वड सॉलिड (टीडीएस), टोटल हार्डनेस, टोटल एल्कलाइनिटी, मैग्नीशियम और कैल्शियम आदि की मात्रा लगभग स्टैंडर्ड मानक के ही करीब है, लेकिन जिस कोलीफॉर्म और ई-कोलाई की मात्रा पानी में शून्य होनी चाहिए, वह अनगिनत (अनकाउंटेबल) बताई गई है। यह स्थिति बताती है कि कुम्हारी का पानी बिलकुल भी पीने योग्य नहीं रह गया है। बिना उचित ट्रीटमेंट के यह कुम्हारीवासियों की सेहत पर भारी पड़ सकता है। (Drinking Water Test in Chhattisgarh)

कुम्हारी के पार्षद निश्चय वाजपेयी ने बताया कि उन्होंने बस्ती में सप्लाई होने वाले पानी का सैंपल टेस्ट कराने लेबोरेटरी भेजा था। टेस्ट रिपोर्ट में खतरनाक बैक्टीरिया ई-कोली पाए गए हैं। यह बैक्टीरिया इंसान और जानवरों के मल-मूत्र के माध्यम से पानी में पहुंचता है। गंभीर बात यह है कि बैक्टीरिया पानी को फिल्टर किए जाने के बावजूद मिला है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि नदी का पानी सही तरीके से साफ नहीं किया जा रहा है। रिपोर्ट मे बैक्टीरिया की संख्या अनगिनत बताई गई है। यह बेहद खतरनाक स्थिति है। उन्होंने बताया कि कुल तीन नमूने टेस्ट के लिए भेजे थे। 4 फरवरी की सुबह, 4 फरवरी की शाम और फिर 5 फरवरी की शाम को आपूर्ति किए गए पानी का नमूना एकत्र किया था।

कभी भी महामारी की चपेट में आ सकता है कुम्हारी

वाजपेयी ने बताया कि तीनों नमूने की रिपोर्ट में खतरनाक बैक्टीरिया की पुष्टि हुई है, जो कि स्वास्थ्य के लिए अत्यंत घातक है। वहीं दूसरी तरफ पालिका की तरफ से भी पिछले महीने पेयजल के नमूने की जांच कराई गई थी। उन नमूनों में भी बैक्टीरिया पाया गया था। इसके बाद पीएचई विभाग ने चेतावनी भी दी थी। वाजपेयी ने आशंका जताई है कि कुम्हारी कभी भी महामारी की चपेट में आ सकता है। उन्होंने इसकी शिकायत दुर्ग कलेक्टर से की है।

लोग कई बार शिकायत कर चुके, कोई सुनने वाला नहीं

कुम्हारी के लोग लगातार दुर्गंधयुक्त और गंदे सप्लाई होने की शिकायत करते रहे हैं। गर्मी शुरू होने वाली है, इसलिए लोग और भी ज्यादा चिंतित हैं । उनका कहना है कि पेयजल के वैकल्पिक स्रोत नलकूप हैं । उनका भी जलस्तर लगातार गिर रहा है। साथ ही नलकूपों का पानी भी गंदा हो गया है । पालिका प्रशासन इस विषय को गंभीरता से नहीं ले रहा है।

नदी से हो रही प्रदूषित पानी की सप्लाई

सौंदर्यीकरण के नाम पर तालाबों को खाली कर दिया गया है। नदी का पानी बहुत प्रदूषित है और पालिका प्रशासन पानी साफ करने के मामले में लापरवाही कर रहा है। बड़े-बड़े निर्माणों की घोषणा के बीच पेयजल जैसी मूलभूत आवश्यकता पूरी तरह उपेक्षित है। इस परिस्थिति में लोगों में पालिका प्रशासन के खिलाफ असंतोष फैल रहा है।

क्या है ई. कोलाई (बैक्टीरिया

ई. कोलाई (एक्सकैरीशिया कोलाई) बैक्टीरिया इंसानों व जानवरों दोनों को बीमार बना सकता है। यह बैक्टीरिया पाचन तंत्र को प्रभावित करता है। पेट में मरोड़, उल्टी, थकान, बुखार, दस्त आदि लक्षण पेट में ई. कोलाई बैक्टीरिया होने का संकेत देते हैं। इस बैक्टीरिया से आम तौर पर डायरिया, एनीमिया और मूत्रमार्ग के संक्रमण जैसी बीमारियां हो सकती है। वहीं समय से इलाज नहीं मिलने पर इस बैक्टीरिया के कारण संक्रमित व्यक्ति के गुर्दे खराब हो सकते हैं। जेके कुशवाहा, मुख्य नगर पालिका अधिकारी कुम्हारी ने बताया कि पाइप लाइन में लीकेज के कारण वार्ड-9 में प्रदूषित पानी आपूर्ति की शिकायत आई थी। लीकेज की मरम्मत करा दी गई है। नया फिल्टर प्लांट बन रहा है इसके बाद नगरवासियों को और भी शुद्ध व स्वच्छ पानी पीने को मिलेगा।