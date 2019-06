दुर्ग@Patrika. अवैध संबंध के शक में सोमवार को एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी और उसके कथित प्रेमी की हत्या कर दी। घटना सोमवार दोपहर साढ़े 3 बजे ग्राम रसमड़ा की है। (Chhattisgarh crime news) आरोपी पति फैक्ट्री मजदूरी कर अचानक घर लौटा। इस दौरान पत्नी अन्य युवक के साथ घर में मिली। (Murder of wife and boyfriend) घर का दरवाजा बंद था। इससे आक्रोशित पति ने डंडे से दोनों की पिटाई कर दी। पिटाई से घायल कथित प्रेमी व पत्नी ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। (Wife and Boyfriend murdered) आरोपी जितेंद्र साहू (38 साल) मूलत: ग्राम निकुम का रहने वाला है। वह पत्नी प्रेमीन साहू (34 साल) के साथ रसमड़ा में किराए के मकान में रहकर बीयर बॉटलिंग फैक्ट्री में काम करता है। प्रेमीन साहू भी जूट फैक्ट्री में बारदाना बनाने का काम करती थी। (Durg double murder case)

फैक्ट्री से लौटकर घर पहुंचा तो दरवाजा बंद मिला

सोमवार को जितेंद्र काम पर फैक्ट्री गया था। उसकी पत्नी प्रेमिन घर पर थी। दोपहर लगभग साढ़े 3 बजे जितेंद्र फैक्ट्री से अचानक घर लौट आया। उसने देखा कि घर का दरवाजा बंद है। दरवाजा खुलवाने पर घर के अंदर पत्नी प्रेमीन साहू ग्राम के ही अन्य युवक रामेश्वर साहू (22 साल) के साथ मौजूद मिली। युवक के साथ पत्नी का घर में बंद स्थिति में मिलना जितेंद्र को नागवार गुजरा और उसने मौके पर मिले डंडे से दोनों की जमकर पिटाई कर दी। पिटाई से प्रेमीन और रामेश्वर दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों को 112 की मदद से जिला अस्पताल पहुंचाया गया। जहां उपचार के दौरान दोनों की मौत हो गई। मामले में अंजोरा पुलिस ने हत्या का प्रकरण दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।

पहले रामेश्वर के घर किराए पर रहे थे

पुलिस पूछताछ में आरोपी ने बताया कि उसे मृतक युवक व उसकी पत्नी के संबंधों को पहले से ही शक था। पहले वह अपनी पत्नी प्रेमीन के साथ मृतक रामेश्वर के घर किराए पर रहता था। प्रेमीन और रामेश्वर के बीच बढ़ती घनिष्ठता उसे नागवार गुजरती थी। इसी के चलते उसने उस घर को छोड़कर दूसरे मोहल्ले में किराए पर घर लिया था।

मृतक युवक की एक साल पहले हुई थी शादी

पुलिस के मुताबिक मृतक रामेश्वर की एक साल पहले ही शादी हुई थी। उसकी पत्नी को आठ माह का गर्भ है। आरोपी जितेंद्र व प्रेमीन के भी दो बच्चे है। दोनों के कामकाज के चलते बच्चे प्रेमीन के मायके में रहते हैं।

आरोपी ने खुद फोन कर दी घटना की जानकारी

अवैध संबंध में शक में पत्नी व युवक की गंभीर रूप से पिटाई के बाद आरोपी जितेंद्र ने खुद फोन कर घटना की जानकारी दी। उसने अपनी पत्नी के मायके पक्ष को इस संबंध में बताया फिर युवक के पिता को भी जानकारी देकर मौके पर बुलाया। युवक के पिता ने मौके पर पहुंचकर पुलिस को घटना की सूचना दी।

आज होगा पोस्टमार्टम

जिला अस्पताल के डॉक्टरों द्वारा युवक व महिला की मौत हो जाने की पुष्टि के बाद पुलिस ने शवों को मॉरच्यूरी में सुरक्षित रखवा दिया है। देर शाम हो जाने के कारण शवों का चिकित्सकीय परीक्षण नहीं कराया जा सका। परीक्षण मंगलवार की सुबह होगा।