कैंसर के खिलाफ 11 वीं पास किसान की अनोखी जंग, गोमूत्र से कर रहे ऐसी नायाब खेती, देशभर में बने अन्नदाताओं के रोल मॉडल

जैविक खेती (Organic farming in Chhattisgarh) की शुरुआत की तो लोग हंसते थे, कहते थे ये पागल हो गया है। मुनाफे और बंपर पैदावर के दौर में अपना नुकसान कर रहा है। पर अपने मन को समझाता कि थोड़े फायदे के चक्कर में रासायनिक खादों और कीटनाशकों का इस्तेमाल करके लाखों लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ नहीं कर सकता। ये बात खुद के अलावा ज्यादा उत्पादन के चक्कर में लाभ कमाने की सोचने वाले लाखों किसानों (Farmer in Chhattisgarh) को भी समझाना था। ऐसे में शुरू हुई मेरी कैंसर (cancer in Chhattisgarh) के खिलाफ अनोखी जंग। खुद से प्रण लिया कि अन्नदाता बनकर कम से कम इस जीवन में एक लाख लोगों की जिंदगी कैंसर से बचाऊंगा। ये कहानी है दुर्ग जिले के छोटे से गांव कोलिहापुरी के 44 वर्षीय किसान हरिशंकर कुंभकार की। अधिक उत्पादन के चक्कर में जहरीले अनाज से तौबा करके आज इनके साथ जैविक कृषि से जुड़कर छत्तीसगढ़ के लगभग आठ सौ किसान गोमूत्र (Cow urine)और जैविक खादों (Organic fertilizers) से धान, गेहूं, चना, अरहर, उड़द, मूंग और सरसों की फसल उगा रहे हैं। दुर्ग, बस्तर और सरगुजा संभाग के लगभग तीन हजार एकड़ खेत जैविक फसलों से लहलहा रहे हैं। इन खेतों की जमीन, जल और हवा, शुद्धता का एहसास पर्यावरण को करा रही है ।

कैंसर के बढ़ते मरीजों को देखकर की पहल

हर साल कैंसर के बढ़ते मरीजों और अकाल मौत देखकर मन व्यथित हो जाता था। पंजाब की तरह छत्तीसगढ़ में भी कैंसर मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। इसका सबसे बड़ा कारण रासायनिक खादों और कीटनाशकों का हद से ज्यादा इस्तेमाल से उगाई दूषित अनाज भी है। किसान हरिशंकर कहते हैं कि आज से छह साल पहले वे यूरोप गए थे। वहां जैविक कृषि देखकर खुद के खेत से इसकी शुरुआत की। धीरे-धीरे प्रशिक्षण और जागरुकता अभियान के चलते दुर्ग के मेटा, पथरिया, पिसेगांव आदि गांवों के किसान जुड़े। बाद में कांकेर, भानुप्रतापुर, जशपुर, बलरामपुर के किसानों को जैविक कृषि से जोड़ा। आज लगभग तीन हजार एकड़ में जैविक कृषि हो रही है।

जैविक कृषि से बंजर जमीन भी उपजाऊ

संयुक्त परिवार में रहने वाले किसान हरिशंकर 11 वीं पास हैं। आर्थिक तंगी की वजह से उन्हें पढ़ाई छोडऩी पड़ी। उन्होंने बताया कि शुरुआत में उन्हें और उनके दोस्त अनिल चौहरिया और कुशाल जेठवा को मेटा, पथरिया के पास लगभग 150 एकड़ भाठा जमीन मिली थी। किसानों की दृष्टि से यह बंजर जमीन थी पर जैविक खादों के जरिए यहां धान की फसल लहलहा रही है। उपज भी लगातार बढ़ रही।

ब्लैक राइस (Black Rice) की डिमांड देशभर में

कैंसर, मधुमेह, हृदय और अल्जाइमर जैसे घातक रोगियों के लिए उपयोगी जैविक खाद से उगाई गई ब्लैक राइस (काला चावल) की डिमांड देशभर में है। इस उत्पाद को बाजार में पहुंचाने वाले हरिशंकर ने बताया कि आर्गेनिक राइस भले ही बाकी चावलों से थोड़ा महंगा है पर बीमारियों से बचाव का गुण लिए हुए है। ब्लैक राइस की डिमांड तो देशभर में है। कैंसर रोगियों के लिए यह रामबाण दवा जैसी उपयोगी है। एक रिपोर्ट के मुताबिक गेहूं और चावल के नमूनों में ऐल्ड्रिन और क्लोरफेनविनफास नामक कीटनाशकों के अंश पाए गए हैं। ये दोनों कैंसर के सबसे बड़े कारक हैं।

बाजार की समस्या अभी भी

जैविक खेती में अभी सबसे बड़ी परेशानी बाजार की आ रही है। हरिशंकर ने बताया कि अगर बाजार आसानी से उपलब्ध हो जाए तो और भी किसान जैविक खेती की ओर बढेंगे। अभी इनके उत्पाद छत्तीसगढ़ के अलावा दिल्ली, गुजरात में बिक रहे हैं। इंडिया आर्गेनिक के नॉम्र्स के अनुसार सभी उत्पादों को खेत से लाकर दुर्ग में पैकिंग करते हैं।

कैंसर को लेकर ऐसे बिगड़ रहे छत्तीसगढ़ में हालात

1. देश में साल 2018 में कैंसर के लगभग 11 लाख नए मरीज

2.छत्तीसगढ़ में कैंसर के गंभीर मरीजों की संख्या 1,68,122

3. 2017-18 के बीच छत्तीसगढ़ में कैंसर के तीन गुना ज्यादा मरीज बढ़े

4. देश में कैंसर मरीज की मौत का औसत

आंकड़ा 4.89 प्रतिशत

5. छत्तीसगढ़ में कैंसर मरीज की मौत का औसत आंकड़ा 4.89 प्रतिशत