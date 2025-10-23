त्योहार की खुशी मातम में बदली! रंगोली बिगाड़ने पर युवक की हत्या, एक गंभीर रूप से घायल…

घटना के पहले सुबह मंगल सिंह अपने घर जा रहा था। रविन्द्र वर्मा की भांजी ने अपने घर के सामने रंगोली बनाया था। जिस पर मंगल की गाड़ी चढ़ गई। रविन्द्र वर्मा ने उसे गाली देते हुए समझाइश दी। आसपास के लोगों के हस्तक्षेप से विवाद टल गया। शाम को रविन्द्र अपने जीजा राजेश साहू के साथ चिकन खरीदने गया था। जहां मंगलसिंह ने अपने साथी तुषार वर्मा के साथ मिलकर उसका रास्ता रोका और गाली गलौज की।