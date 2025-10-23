त्योहार की खुशी मातम में बदली! रंगोली बिगाड़ने पर युवक की हत्या, एक गंभीर रूप से घायल(photo-patrika)
CG Murder News: छत्तीसगढ़ के भिलाई जिले में खुर्सीपार भिलाई के तेलहा नाला क्षेत्र में रंगोली बिगाड़ने के मामूली विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। एक युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी गई, जबकि दूसरा युवक गंभीर रूप से घायल है। छावनी सीएसपी हेमप्रकाश नायक ने बताया कि घटना बुधवार शाम 4.30 बजे तेलहानाला खुर्सीपार की है।
घटना के पहले सुबह मंगल सिंह अपने घर जा रहा था। रविन्द्र वर्मा की भांजी ने अपने घर के सामने रंगोली बनाया था। जिस पर मंगल की गाड़ी चढ़ गई। रविन्द्र वर्मा ने उसे गाली देते हुए समझाइश दी। आसपास के लोगों के हस्तक्षेप से विवाद टल गया। शाम को रविन्द्र अपने जीजा राजेश साहू के साथ चिकन खरीदने गया था। जहां मंगलसिंह ने अपने साथी तुषार वर्मा के साथ मिलकर उसका रास्ता रोका और गाली गलौज की।
राजेश व रविंद्र पर हमला करने की कोशिश की। तभी राजेश और रविंद्र ने पलटवार करते हुए मंगल और तुषार से चाकू छीन लिया और दोनों पर ताबड़तोड़ वार दिया। इस हमले में मंगल की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि तुषार गंभीर रूप से घायल हो गया। जिसे उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जहां उसकी स्थिति नाजुक है।
सीएसपी ने बताया कि आरोपियों को पकड़ने के लिए तत्काल तीन टीम गठित की गई। घटना स्थल पर टीआई आनंद शुक्ला को तैनात किया गया। वहीं अस्पताल में छावनी टीआई मनीष शर्मा ने मोर्चा संभाला। तीसरी टीम आरोपियों को पकडऩे में जुटी। एक घंटे के अंदर दोनों आरोपियों को हिरासत में ले लिया।
एएसपी शहर सुखनंदन राठौर ने कहा की रंगोली को लेकर विवाद हुआ था। मंगल ने अपने साथी तुषार के साथ शाम को फिर विवाद किया। उसी की चाकू को छीन कर आरोपी राजेश और रविन्द्र वर्मा ने ताबड़तोड़ वार कर दिया। मंगल की मौत हो गई। तुषार घायल है। आरोपियों से पूछताछ की जा रही है।
