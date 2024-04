भिलाई में पटाखों से भरे ट्रक में लगी भीषण आग, खेत भी जलकर हुआ राख...घंटों तक हुई आतिशबाजी

सूचना पर अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाएं दल मौके पर पहुंचा। मशक्कत कर आधे घंटे में ही आग को बुझा लिया गया। अब जला ट्रक और मलवा हटाने के बाद ही रोड क्लीयर होगा। गोदाम अवैध थी या पर्यावरण विभाग से अनुमति ली गई है, यह जांच में स्पष्ट होगा। यह घटना बुधवार दोपहर 12 बजे ग्राम बोरई से नगपुरा के बीच की हुई। सार्थी फायर वर्क्स के संचालक ने इतनी भीषण गर्मी में पटाखे मंगवाई थी। ट्रक में पटाखा लोड चालक गनियारी से बोरई रोड होते हुए गोदाम में डंप करने जा रहा था। इसी बीच सड़क किनारे झूल रहे हाइटेंशन तार के संपर्क में आ गया। इसके कारण ट्रक में करंट आया। उसकी चिंगारियों से ट्रक में आग पकड़ लिया।

आग की वजह से गनियारी से बोरई मार्ग बाधित हो गया। पटाखों की आवाज गूंज गई। आस पास में बाड़ियां थी। पटाखों की चिंगारी से सड़क के दोनों तरफ करीब 200 मीटर में गेहूं का फसल जलकर खाक हो गया। वहीं बाड़ियों में भी आग लग गई। सड़क भी जल गई है। इतना ही नहीं पटाखों की आग ने भीषण रूप ले लिया। चार ट्रिप पानी से चारों तरफ बौछार कर आग को बुझाया गया।